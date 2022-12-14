Кадровый дефицит испытывают фермеры Актюбинской области

14 Декабря 2022, 00:51

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Аграрии Шалкарского района Актюбинской области нуждаются в кадрах. Местное население не хочет работать в аграрном секторе, предпочитая другие виды работ или пособия от государства. Об этом говорили на встрече в районном филиале палаты предпринимателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Предприниматель Бекет Кудайбергенов рассказал, что он планирует построить тепличный комплекс, однако есть проблема нехватки кадров. В этом году Б.Кудайбергенов выиграл государственный грант в размере 1,2 млн тенге и занялся выращиванием овощей в открытом грунте. Местный акимат проект поддержал предоставлением в сезон арендной земли.

«Конкуренции нет. Эта ниша свободна на селе. Средств гранта было достаточно на оборудование для выращивания томатов в открытом грунте. Продукт востребованный, дефицитом томатов столкнулись во время пандемии. Да и привозные овощи намного дороже в цене. В перспективе планирую поставить тепличный комплекс. Но я переживаю за кадры. Мои наблюдения показывают, что желающих работать в аграрном секторе нет. Жители села предпочитают оставаться дома, жить домашним хозяйством и пользоваться мерами социальной поддержки государства, которые сегодня приумножаются», - сказал начинающий предприниматель.

Б.Кудайбергенов предложил местным исполнительным органам разработать социальный проект по выплате трудоспособной части безработных пособия только в том случае, когда они готовы длительно работать на заявленных объектах. Идею поддержали и другие фермеры, выразившие готовность трудоустраивать у себя безработных и выплачивать достойную заработную плату с частичным субсидированием со стороны государства. Эта схема должна искоренить иждивенчество и закрыть потребность бизнеса в рабочих руках.

Аксакалы объяснили все утратой воспитательных функций, вспомнив, что труд начинался с поля, школьная практика - с осенней уборки урожая, студенты отправлялись на сельхозработы. Благодаря этим ресурсам была возможность закрыть в напряженные периоды проблемы с трудовыми ресурсами.

По информации директора райфилиала палаты предпринимателей Бахытжана Анапина, в Шалкарском районе действуют 891 крестьянское и фермерское хозяйство, 22 сельхозкооператива. 15 жителей района через микрофинансовую организацию получили льготные кредиты на общую сумму 70 млн тенге.