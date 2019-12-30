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Кадровые перестановки прошли в футбольном клубе «Тараз»
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В ФК «Тараз» объявили о смене руководства, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФК «Тараз».
Отметим, что в этом году команда выполнила главную задачу сезона – сохранила прописку в Премьер-лиге. Несмотря на скромный бюджет, руководство клуба смогло собрать добротную команду, где расчет делался на местных футболистов и тренеров. В результате в сложной борьбе клуб остался в Премьер-лиге, опередив «Актобе» и «Атырау», а также обыграв в стыковых матчах «Акжайык».
Помимо этого, в 2019 году в Таразе был реконструирован стадион «Жастар», более 600 детей начали заниматься в футбольном центре, что даст большой толчок развитию детско-юношеского и профессионального футбола. За счет спонсоров осуществилась давняя мечта таразских болельщиков о постройке клубного магазина, где теперь можно купить атрибутику клуба. А стадион клуба получил вторую категорию УЕФА, что позволит принимать международные матчи.
По итогам года Канат Мусатаев вошел в семерку лучших менеджеров Премьер-лиги по версии портала Goalkz.kz.
Как сообщает пресс-служба клуба, Канат Мусатаев покинул пост руководителя ФК по семейным обстоятельствам. Он находился у руля команды около двух лет, и за это время ФК «Тараз» вышел из Первой лиги в Премьер-лигу, удержавшись в ней в 2019 году.
Временно исполняющим обязанности руководителя клуба назначен Габит Казбеков.
Директор таразского клуба Канат Мусатаев является воспитанником шымкентского футбола. Он признан лучшим футболистом страны в 1994 году. В 1992, 1993, 1994, 1995, 1999 годы был включен в состав 33 лучших футболистов Республики Казахстан. Выступал за «СКИФ-Ордабасы» (Шымкент), «Шахтер» (Караганда), «Иртыш» (Павлодар), «Тараз», «Кайсар» (Кызылорда) и других. Проведя 343 игры, вошел в двадцатку футболистов, сыгравших наибольшее количество игр в чемпионате Казахстана.
После завершения игровой карьеры Канат Мусатаев работал тренером в «Ордабасы», «Железнодорожнике» и «Тарлане». Занимал должность менеджера в карагандинском «Шахтере». В 2012 году был назначен заместителем спортивного директора Казахстанской Федерации футбола. В январе 2018 года возглавил ФК «Тараз».
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