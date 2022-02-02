+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Кадровые перестановки произошли в Аграрной кредитной корпорации

2 Февраля 2022 14:42
Поделиться:
Кадровые перестановки произошли в Аграрной кредитной корпорации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Айболат Абенов покинул пост председателя правления АО «Аграрная кредитная корпорация». Исполняющим обязанности председателя правления стал Арман Алиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Пять разовых доз героина изъяли у жителя столицы
Столичные конькобежцы вернулись с медалями с чемпионата мира Очередного мародера задержали полицейские в Нур-Султане Внесены изменения в постановление главного санврача Нур-Султана

«Решением единственного акционера от 26 января 2022 года внесены следующие изменения в состав Правления компании: исключен Абенов А.Ж. – председатель правления; назначен Алиев А.К. – исполняющий обязанности председателя правления», - говорится в сообщении на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).

С учетом внесенных изменений правление Аграрной кредитной корпорации состоит из пяти человек: Айжан Кенжебаева, Канат Жанчурин, Канат Жауымбаев, Асылхан Джувашев, Арман Алиев.

Также изменения произошли в составе директоров. Из него исключены Каныш Избастин – представитель единственного акционера и Айболат Абенов – член совета директоров.

На данный момент совет директоров корпорации состоит из четырех человек: Айгуль Джуанышбаева, Dinkelaker Jorg Andreas, Weinstein Michael, Kim Kevin Gwangil.

Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Назначения  
Поделиться:

Автор:

Анеля Касымова

Новости по теме
Пять разовых доз героина изъяли у жителя столицы
Столичные конькобежцы вернулись с медалями с чемпионата мира
Очередного мародера задержали полицейские в Нур-Султане
Внесены изменения в постановление главного санврача Нур-Султана
Популярное
1 Президент РК выразил благодарность Бауыржану Байбеку за работу на посту первого заместителя председателя «Nur Otan»
2 Предстоит полностью перезагрузить систему госслужбы - Касым-Жомарт Токаев
3 Очередного мародера задержали полицейские в Нур-Султане
4 Факты продажи госмедклиник по заниженной стоимости озвучила депутат Дания Еспаева
5 Изменение системы госзакупок необходимо начинать с правильного бюджетного планирования – Айдос Сарым
6 Руководителя департамента по регулированию естественных монополий уволили в СКО
Читайте также
Соблюдать карантинные меры призвала казахстанцев главный санврач Нур-Султана
Пять разовых доз героина изъяли у жителя столицы
Президент РК выразил благодарность Бауыржану Байбеку за работу на посту первого заместителя председателя «Nur Otan»
Предстоит полностью перезагрузить систему госслужбы - Касым-Жомарт Токаев
Очередного мародера задержали полицейские в Нур-Султане
Факты продажи госмедклиник по заниженной стоимости озвучила депутат Дания Еспаева
Изменение системы госзакупок необходимо начинать с правильного бюджетного планирования – Айдос Сарым
Руководителя департамента по регулированию естественных монополий уволили в СКО
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив