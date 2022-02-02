Кадровые перестановки произошли в Аграрной кредитной корпорации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Айболат Абенов покинул пост председателя правления АО «Аграрная кредитная корпорация». Исполняющим обязанности председателя правления стал Арман Алиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Решением единственного акционера от 26 января 2022 года внесены следующие изменения в состав Правления компании: исключен Абенов А.Ж. – председатель правления; назначен Алиев А.К. – исполняющий обязанности председателя правления», - говорится в сообщении на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).

С учетом внесенных изменений правление Аграрной кредитной корпорации состоит из пяти человек: Айжан Кенжебаева, Канат Жанчурин, Канат Жауымбаев, Асылхан Джувашев, Арман Алиев.

Также изменения произошли в составе директоров. Из него исключены Каныш Избастин – представитель единственного акционера и Айболат Абенов – член совета директоров.

На данный момент совет директоров корпорации состоит из четырех человек: Айгуль Джуанышбаева, Dinkelaker Jorg Andreas, Weinstein Michael, Kim Kevin Gwangil.