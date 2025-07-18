Кадровые перестановки произошли в правительстве Украины

За новый состав Кабмина проголосовали 253 народных депутата. Голосование прошло в «пакетном» формате, то есть кадровые решения принимались сразу, без отдельного голосования за каждого кандидата в министры. Исключением является должность премьера, главы Минобороны и МИД — их кандидатуры вносит президент, и за них народные депутаты голосуют отдельно.

Таким образом, министром обороны назначен бывший премьер Денис Шмыгаль. Андрей Сибига сохранил должность министра иностранных дел.

Список министров обновленного правительства:

Михаил Федоров — первый вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации;

Алексей Соболев — министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства. Раньше был первым заместителем министра экономики.

Светлана Гринчук — министр энергетики. До назначения возглавляло Министерство защиты окружающей среды.

Денис Улютин — министр социальной политики, семьи и единства Украины. До этого работал первым замминистра финансов.

Герман Галущенко — министр юстиции. До этого возглавлял Министерство энергетики.

Тарас Качка — вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Ранее работал заместителем министра экономики — торговым представителем Украины.

В то же время часть министров сохранили свои должности:

Алексей Кулеба — вице-премьер-министр — министр развития инфраструктуры и территорий.

Игорь Клименко — министр внутренних дел.

Виктор Ляшко — министр здравоохранения.

Сергей Марченко — министр финансов.

Наталья Калмыкова — министр по делам ветеранов.

Матвей Бедный — министр молодежи и спорта.

Оксен Лисовый — министр образования и науки.

Ранее мы писали, что Верховная рада утвердила Юлию Свириденко на должность премьер-министра Украины после отставки Дениса Шмыгаля.