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    19:00, 17 Июль 2025 | GMT +5

    Кадровые перестановки произошли в правительстве Украины

    Верховная рада утвердила обновленный состав нового правительства Украины под руководством премьер-министра Юлии Свириденко, передает Kazinform со ссылкой на РБК-Україна.

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    Фото: РБК-Україна

    За новый состав Кабмина проголосовали 253 народных депутата. Голосование прошло в «пакетном» формате, то есть кадровые решения принимались сразу, без отдельного голосования за каждого кандидата в министры. Исключением является должность премьера, главы Минобороны и МИД — их кандидатуры вносит президент, и за них народные депутаты голосуют отдельно.

    Таким образом, министром обороны назначен бывший премьер Денис Шмыгаль. Андрей Сибига сохранил должность министра иностранных дел.

    Список министров обновленного правительства:

    • Михаил Федоров — первый вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации;
    • Алексей Соболев — министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства. Раньше был первым заместителем министра экономики.
    • Светлана Гринчук — министр энергетики. До назначения возглавляло Министерство защиты окружающей среды.
    • Денис Улютин — министр социальной политики, семьи и единства Украины. До этого работал первым замминистра финансов.
    • Герман Галущенко — министр юстиции. До этого возглавлял Министерство энергетики.
    • Тарас Качка — вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Ранее работал заместителем министра экономики — торговым представителем Украины.

    В то же время часть министров сохранили свои должности:

    • Алексей Кулеба — вице-премьер-министр — министр развития инфраструктуры и территорий.
    • Игорь Клименко — министр внутренних дел.
    • Виктор Ляшко — министр здравоохранения.
    • Сергей Марченко — министр финансов.
    • Наталья Калмыкова — министр по делам ветеранов.
    • Матвей Бедный — министр молодежи и спорта.
    • Оксен Лисовый — министр образования и науки.

    Ранее мы писали, что Верховная рада утвердила Юлию Свириденко на должность премьер-министра Украины после отставки Дениса Шмыгаля.

    Теги:
    Украина Мировые новости
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
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