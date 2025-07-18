Кадровые перестановки произошли в правительстве Украины
Верховная рада утвердила обновленный состав нового правительства Украины под руководством премьер-министра Юлии Свириденко, передает Kazinform со ссылкой на РБК-Україна.
За новый состав Кабмина проголосовали 253 народных депутата. Голосование прошло в «пакетном» формате, то есть кадровые решения принимались сразу, без отдельного голосования за каждого кандидата в министры. Исключением является должность премьера, главы Минобороны и МИД — их кандидатуры вносит президент, и за них народные депутаты голосуют отдельно.
Таким образом, министром обороны назначен бывший премьер Денис Шмыгаль. Андрей Сибига сохранил должность министра иностранных дел.
Список министров обновленного правительства:
- Михаил Федоров — первый вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации;
- Алексей Соболев — министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства. Раньше был первым заместителем министра экономики.
- Светлана Гринчук — министр энергетики. До назначения возглавляло Министерство защиты окружающей среды.
- Денис Улютин — министр социальной политики, семьи и единства Украины. До этого работал первым замминистра финансов.
- Герман Галущенко — министр юстиции. До этого возглавлял Министерство энергетики.
- Тарас Качка — вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Ранее работал заместителем министра экономики — торговым представителем Украины.
В то же время часть министров сохранили свои должности:
- Алексей Кулеба — вице-премьер-министр — министр развития инфраструктуры и территорий.
- Игорь Клименко — министр внутренних дел.
- Виктор Ляшко — министр здравоохранения.
- Сергей Марченко — министр финансов.
- Наталья Калмыкова — министр по делам ветеранов.
- Матвей Бедный — министр молодежи и спорта.
- Оксен Лисовый — министр образования и науки.
Ранее мы писали, что Верховная рада утвердила Юлию Свириденко на должность премьер-министра Украины после отставки Дениса Шмыгаля.