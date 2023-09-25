Кадровые перестановки произошли в акимате Алматинской области

В Алматинской области назначены руководители управления культуры, архивов и документации, а также аппарата акима, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Распоряжением акима Алматинской области и по согласованию с Агентством РК по делам государственной службы Данияр Алиев назначен на должность руководителя управления культуры, архивов и документации Алматинской области.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Данияр Алиев родился в 1986 году. В 2008 году обучался в Казахском национальном педагогическом университете имени Абая по специальности «история», в 2010 году - «магистр истории» в Казахском национальном педагогическом университете имени Абая, в 2020 году - «право» в университете «Алматы».

Трудовую деятельность начал в 2008 году заведующим отделом фондохранилища Центрального государственного архива Республики Казахстан. В разные годы работал в музее истории Алматы в должностях научного сотрудника, заведующего отделом, научного сотрудника, главного специалиста управления культуры Алматы. Был заведующим отделом филиала партии «Нұр Отан» по городу Алматы.

С сентября 2022 года работал заместителем председателя комитета в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан.

Также распоряжением акима Алматинской области и по согласованию с Администрацией Президента Мурат Мадигулов назначен руководителем аппарата акима региона.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области.

Мурат Мадигулов родился в 1978 году. В 2000 году окончил Казахский государственный аграрный университет по специальности - менеджер животноводства, в 2006 году Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова по специальности - учет и аудит, в 2017 году Казахский национальный аграрный университет, магистр права.

Трудовую деятельность начал в 2000 году зоотехником филиала ТОО «Руби-Роз Агрикол», село Балгабек Кыдырбекулы Жамбылского района Алматинской области. В разные годы: главный специалист – государственный инспектор Алакольского районного регионального управления МСХ РК, ведущий специалист, главный специалист Алматинского областного территориального управления МСХ РК, главный специалист областного управления экономики и бюджетного планирования.

Был руководителем отдела управления сельского хозяйства, заместителем руководителя управления, главным инспектором в аппарате акима области, заместителем руководителя аппарата, заместителем акима Жамбылского района. Также занимал должности заместителя руководителя управления по областной инспекции труда, заместителя акима Илийского района.

Напомним, в июле прошлого года руководителем управления культуры, архивов и документации Алматинской области стала Алия Жакыпбекова, однако в мае этого года стало известно, что ее подозревают в хищении бюджетных средств.