+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -8 °С
Алматы: -1 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Кадастровая информация доступна каждому гражданину – МСХ РК

14 Февраля 2022 11:05
Поделиться:
Кадастровая информация доступна каждому гражданину – МСХ РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В соответствии с принятым Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития земельных отношений», с начала этого года в Казахстане появилась возможность в реальном времени отследить принадлежность тех или иных сельскохозяйственных земельных участков субъектам экономической деятельности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

Новости по теме
Проблемы внедрения цифровых технологий в сельское хозяйство изучают сенаторы
Plug and Play и Транстелеком объявили о начале приема заявок Центр компетенций для обучения механизаторов открылся в Карагандинской области Глава Минсельхоза объехал фермерские хозяйства Мангистауской области

В открытом доступе на интернет- ресурсе автоматизированной информационной системы государственного земельного кадастра находится полная информация о субъектах, получивших земельный участок, с указанием всех оснований и нормативно правовых актов.

Основная цель внедрения системы - реализация удобного и функционального способа предоставления кадастровой информации физическим и юридическим лицам, государственным органам и учреждениям.


Подписывайтесь на наш канал:

#Сельское хозяйство   #Цифровой Казахстан  
Поделиться:
Новости по теме
Проблемы внедрения цифровых технологий в сельское хозяйство изучают сенаторы
Plug and Play и Транстелеком объявили о начале приема заявок
Центр компетенций для обучения механизаторов открылся в Карагандинской области
Глава Минсельхоза объехал фермерские хозяйства Мангистауской области
Популярное
1 Поклонница Димаша из Индонезии сшила казахский национальный костюм
2 Кадровые назначения в РК за неделю
3 Аким Алматы почтил память жертв январских событий
4 Казахстанец увеличил свои призовые после исторического достижения на Олимпиаде
5 Несколько трасс в двух регионах Казахстана закрыты из-за метели
6 Казахстанец забрал солидный бонус за лучший бой вечера на турнире UFC
Читайте также
В каких регионах запустят в пилотном режиме социальный кошелек
Причину задержки внедрения социального кошелька назвали в Минтруда
Поклонница Димаша из Индонезии сшила казахский национальный костюм
Кадровые назначения в РК за неделю
Аким Алматы почтил память жертв январских событий
Казахстанец увеличил свои призовые после исторического достижения на Олимпиаде
Несколько трасс в двух регионах Казахстана закрыты из-за метели
Казахстанец забрал солидный бонус за лучший бой вечера на турнире UFC
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив