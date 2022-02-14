Кадастровая информация доступна каждому гражданину – МСХ РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В соответствии с принятым Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития земельных отношений», с начала этого года в Казахстане появилась возможность в реальном времени отследить принадлежность тех или иных сельскохозяйственных земельных участков субъектам экономической деятельности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

В открытом доступе на интернет- ресурсе автоматизированной информационной системы государственного земельного кадастра находится полная информация о субъектах, получивших земельный участок, с указанием всех оснований и нормативно правовых актов.

Основная цель внедрения системы - реализация удобного и функционального способа предоставления кадастровой информации физическим и юридическим лицам, государственным органам и учреждениям.