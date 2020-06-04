Качество воды в местах купания обследуют санврачи в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске санитарные службы проверяют качество воды в местах, предназначенных для купания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, пока обследовали пляж озера Пестрого. Второй городской пляж – на реке Есиль – еще не функционирует. Специалисты отобрали 9 проб воды и 5 проб почвы.

«Титрованием и фотометрическим методом исследовали воду на показатели жесткости, хлориды, нитраты, нитриты, ртуть, нефтепродукты, мутность, микробиологические показатели - на наличие патогенной микрофлоры, колифаги, паразитологические и радиологические исследования. По результатам лабораторных исследований все пробы соответствуют гигиеническим нормативам», - проинформировали в пресс-службе.

Санитарные службы рекомендуют в период карантина проводить ежедневную уборку и дезинфекцию прилегающей территории пляжа, обрабатывать скамейки и шезлонги, оборудования для защиты от солнца, туалеты, душевые. На пляже необходимо учитывать количество мест для обеспечения социального дистанцирования, соответственно расставить пляжное оборудование, нанести сигнальную разметку.

О необходимости соблюдения социальной дистанции отдыхающих на пляжах предупреждают и полицейские.

Всего в регионе для купания оборудовали 58 мест. В Петропавловске будут работать два пляжа.