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Качество воды в купальный сезон будут ежемесячно проверять в Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
29 Апреля 2023, 02:27
Качество воды в купальный сезон будут ежемесячно проверять в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Лабораторный контроль воды из открытых водоемов будут проводить ежемесячно на микробиологические, санитарно-химические и паразитологические показатели, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Гаухар Каткенова сообщила, что в предстоящий летний период мониторинг за водой будет проводиться в 30 открытых водоемах второй категории.

В соответствии с постановлением акимата Алматы «Об установлении мест для массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах и водохозяйственных сооружениях» в городе определены 4 зоны для массового отдыха на водных объектах:

1) БАК имени Д. Кунаева – пляж «Роща Баума»;

2) БАК имени Д. Кунаева – пляж «Зона отдыха «Гульдер»;

3) Озеро Сайран на восточной стороне Алмалинского района – пляж 200 метров в южном направлении от улицы Толе би, западная сторона озера в Ауэзовском районе – пляж 300 метров в южном направлении от улицы Толе би до пирса.

По словам Гаухар Каткеновой, вода будет отбираться ежемесячно с мая по сентябрь на микробиологические, санитарно-химические и паразитологические показатели с озера Сайран, а также в случае подачи воды и с БАК имени Д. Кунаева (с 2017 года вода в БАК не подается, с 2018 года начато строительство автотранспортной развязки «Кульджинский тракт - Рыскулова»).

Алматы   Акимат   Вода  
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