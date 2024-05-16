Качество строительства дорог в области Жетысу раскритиковал сенатор

Обеспечить максимальную безопасность движения на автомобильных дорогах в Алматинской и области Жетысу в своем депутатском запросе на имя Премьер-министра РК призвал сенатор Амангельды Толамисов, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В 2022 году Глава государства ставил четкую задачу — отремонтировать участки республиканской автодороги, проходящей через Кербулакский и Панфиловский районы области Жетысу. С тех прошло уже два года, но никаких изменений нет. Между тем, это одна из наиболее часто поднимаемых в ходе встреч сенаторов с жителями региона проблем. Кроме того, состояние трасс республиканского значения, проходящих через Кегенский и Райымбекский районы, также часто критикуется водителями. В роликах, размещенных в социальных сетях, явно видно, как безответственно к своей работе относятся специалисты подрядных компаний. Почему жители региона должны страдать из-за такого халатного отношения к работе, — отметил сенатор.

Кроме того, депутат раскритиковал и качество работы нацкомпании «Казавтожол», подвергнув сомнению эффективность использования ими бюджетных средств.



— Вопросы вызывает также качество строительства и ремонта дорог. Сотрудники Казахстанского дорожного научно-исследовательского института отмечают, что используемые гравийно-песчаные смеси не соответствуют национальному стандарту. 17 апреля 2024 года на автодороге республиканского значения «Кеген-Нарынкол» из-за интенсивного прохождения талых вод в месте расположения одноточечного водопропускного трубопровода диаметром метр основание и покрытие дороги были частично смыты, а трубные кольца вышли из строя. 23 марта на этом участке произошло переполнение из-за интенсивного поступления талой и дождевой воды. В результате грунт на обочине обрушился. Разве это не ошибки проектирующей организации? — спросил Амангельды Толамисов.



В этой связи, сенатор предложил предусмотреть проведение ремонта на участках дорог «Жаланаш — Саты — Кольсай», «Кокпек — Кеген -Туп», «Кеген — Нарынколь», а также финансирование со стороны Министерства экологии и природных ресурсов дороги к водопаду Бурхан-Булак, которая также используется при необходимости тушения пожаров в лесхозе.