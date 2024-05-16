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    12:51, 16 Май 2024 | GMT +6

    Качество строительства дорог в области Жетысу раскритиковал сенатор

    дорога, ремонт дорог
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    Обеспечить максимальную безопасность движения на автомобильных дорогах в Алматинской и области Жетысу в своем депутатском запросе на имя Премьер-министра РК призвал сенатор Амангельды Толамисов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — В 2022 году Глава государства ставил четкую задачу — отремонтировать участки республиканской автодороги, проходящей через Кербулакский и Панфиловский районы области Жетысу. С тех прошло уже два года, но никаких изменений нет. Между тем, это одна из наиболее часто поднимаемых в ходе встреч сенаторов с жителями региона проблем. Кроме того, состояние трасс республиканского значения, проходящих через Кегенский и Райымбекский районы, также часто критикуется водителями. В роликах, размещенных в социальных сетях, явно видно, как безответственно к своей работе относятся специалисты подрядных компаний. Почему жители региона должны страдать из-за такого халатного отношения к работе, — отметил сенатор. 

    Кроме того, депутат раскритиковал и качество работы нацкомпании «Казавтожол», подвергнув сомнению эффективность использования ими бюджетных средств.

     
    — Вопросы вызывает также качество строительства и ремонта дорог. Сотрудники Казахстанского дорожного научно-исследовательского института отмечают, что используемые гравийно-песчаные смеси не соответствуют национальному стандарту. 17 апреля 2024 года на автодороге республиканского значения «Кеген-Нарынкол» из-за интенсивного прохождения талых вод в месте расположения одноточечного водопропускного трубопровода диаметром  метр основание и покрытие дороги были частично смыты, а трубные кольца вышли из строя. 23 марта на этом участке произошло переполнение из-за интенсивного поступления талой и дождевой воды. В результате грунт на обочине обрушился. Разве это не ошибки проектирующей организации?  — спросил Амангельды Толамисов.

     
    В этой связи, сенатор предложил предусмотреть проведение ремонта на участках дорог «Жаланаш — Саты — Кольсай», «Кокпек — Кеген -Туп», «Кеген — Нарынколь», а также финансирование со стороны Министерства экологии и природных ресурсов дороги к водопаду Бурхан-Булак, которая также используется при необходимости тушения пожаров в лесхозе. 

    Теги:
    Сенат Парламента Дороги Сенат Регионы Казахстана Регионы Жетысуская область Строительство Безопасность Алматинская область Паводки в Казахстане Паводки Ремонт дорог
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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