Качество строительства ряда объектов проверили в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Руководство управления градостроительного контроля Алматы ознакомилось с ходом строительства жилых комплексов и инфраструктурных объектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Так в управлении ознакомились с ходом строительства многоквартирных жилых комплексов в Наурызбайском районе, а также с работами по пробивке проспекта Абая и возведения моста через улицу Ашимова.
В частности сотрудники управления, представители заказчика, подрядчика, авторского и технического надзоров осмотрели строительство МЖК «Alma City « в мкр Шугыла, где ведется строительство 3-очереди из 42 домов.
Кроме того ознакомились со строительством жилого района (5- очередь 20 домов) ТОО «Тимус Construction».
По итогам поездки были даны поручения и рекомендации по улучшению качества строительства.
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