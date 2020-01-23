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Качество строительства ряда объектов проверили в Алматы

23 Января 2020 19:27
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Качество строительства ряда объектов проверили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Руководство управления градостроительного контроля Алматы ознакомилось с ходом строительства жилых комплексов и инфраструктурных объектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Так в управлении ознакомились с ходом строительства многоквартирных жилых комплексов в Наурызбайском районе, а также с работами по пробивке проспекта Абая и возведения моста через улицу Ашимова.

В частности сотрудники управления, представители заказчика, подрядчика, авторского и технического надзоров осмотрели строительство МЖК «Alma City « в мкр Шугыла, где ведется строительство 3-очереди из 42 домов.

Кроме того ознакомились со строительством жилого района (5- очередь 20 домов) ТОО «Тимус Construction».

По итогам поездки были даны поручения и рекомендации по улучшению качества строительства.


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Ключевые слова: Алматы, Строительство,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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