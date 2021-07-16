Качество ремонта дорог в Караганде проверил глава региона

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде продолжаются масштабные дорожные работы. В реконструкции главной улицы Майкудука сегодня задействовано 100 единиц техники и 250 рабочих. Поэтапно продвигается капитальный ремонт 7-й магистрали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ход и качество работ во время объезда проверил аким Карагандинской области Женис Касымбек.

«В этом году от перекрестка в районе шахты имени Костенко дошли до улицы Пригородной. Дорогу открываем участками. К 25 июля планируем открыть участок от кольцевой развязки в районе улицы Волгодонской до улицы Пригородной», – сообщил заместитель руководителя Отдела коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Караганды Рустем Кожакапанов.

По его словам, все сложные участки уже позади. На пересечении улицы Терешковой и 7-й магистрали подняли основание, чтобы дорогу не размывали грунтовые воды. Идет подготовка к укладке асфальта. Далее строители перейдут в район путепровода ХМК.

Женис Касымбек посмотрел, как продвигается капитальный ремонт дороги по улицам Карла Маркса – Магнитогорской. Разобрали грунт на участке между микрорайонами Восток-5 и 1. Выполнили работы по устройству ливневой канализации. Сейчас здесь идет сбор дорожной «одежды». Нижний слой асфальтобетона уложен на 70%, верхний – на 21%. Также обустраивают пешеходные тротуары, начали установку новых опор освещения.

Аким области побывал и в поселке Доскей Бухар-Жырауского района. Главу региона интересовало, как идет восстановление заброшенных пятиэтажек. Всего их 10. В прошлом году на средства местного бюджета отремонтировали один дом и предоставили квартиры очередникам. В этом году три дома передали областным управлениям – для служебного жилья врачам, учителям и работникам культуры.

Аким Бухар-Жырауского района Сержан Аймаков сообщил, что до конца года планируется восстановить еще две пятиэтажки для очередников.

Всего в Бухар-Жырауском районе в очереди на получение жилья более 1 200 человек, из них в Доскее – 200.