Качество работ на железнодорожном вокзале Караганды раскритиковал аким области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Акима Карагандинской области Жениса Касымбека не устроило качество проделанных работ на железнодорожном вокзале Караганды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На карагандинском железнодорожном вокзале подрядчики продолжают устранять недоделки. Совместно с представителями КТЖ аким области Женис Касымбек осмотрел новое здание и высказал замечания по качеству строительных работ.

«Эскалатор до сих пор не сдали. Для людей с ограниченными возможностями должны быть обеспечены все условия. Сколько ещё пассажирам терпеть неудобства?! В социальных сетях поток жалоб в ваш адрес. Где результаты, обещанный комфорт?» - возмутился глава региона.

Аким области также раскритиковал руководство вокзала за уборку снега и лёд на перроне. Надземный пешеходный переход к путям ещё не принят в эксплуатацию.

По словам руководителя областного управления ГАСК Алмаса Сулейменова, за нарушение сроков строительства и несвоевременное устранение замечаний виновные понесут ответственность.

«Подрядчику неоднократно делали замечания. И по внутренним работам, и по наружному оформлению. По подвесному потолку выявились конструктивные недоработки. Пластиковые перегородки не были усилены. Есть ещё ряд замечаний, которые начали устранять. Будем привлекать к административной ответственности не только подрядчика, но и авторский и технадзор», - пояснил Алмас Сулейменов.

Железнодорожный вокзал Караганды построен в 1956 году. Масштабная реконструкция расширит его площадь и создаст инфраструктуру по современным стандартам. Кроме этого, пассажиропоток вырастет вдвое.