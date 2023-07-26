Качество продуктов после жалоб проверяют в детском саду в области Жетысу

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Специалисты управления санитарно-эпидемиологического контроля Алакольского района после обращения родителей проверяют качество продуктов питания в детскому саду «Куаныш 2», расположенном в селе Кабанбай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля области Жетысу сообщили, что с 24 июля в данном учреждении проводится внеплановая проверка с участием специалистов лаборатории Национального центра экспертизы и специалистами Алакольского районного управления санитарно-эпидемиологического контроля. Специалистами были взяты пробы на лабораторные исследования.

«По результатам исследования, отрицательные результаты показали пробы на бактерионосительство у четырех персоналов пищеблока, отрицательные результаты дали микробиологические и санитарно-гигиенические исследования питьевой воды. Также на микробиологические исследования были взяты четыре пробы готовой еды, результат положительный (общее микробное число). На микробиологическое исследование изъято 20 смывов, из них в двух пробах выявлены бактерии кишечной группы», - проинформировали в пресс-службе ДСЭК региона.

Кроме того, для проверки термической обработки мяса, специалисты взяли готовое мясо из кухни, результаты показали, что обработка мяса соответствует стандартам. Также для исследования на калорийность продуктов взято три готовых блюда, показатели отрицательные.

«25 июля были взяты повторные пробы на микробиологическое и санитарно-гигиеническое исследование из готовых пищевых продуктов, смыв на микробиологическое исследование патогенной микрофлоры, результаты находятся в работе, проверка продолжается», - добавили в департаменте.