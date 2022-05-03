3 Мая 2022 17:01

Качество применяемых в дорожной отрасли битумов проверяют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане проводится обследование качества битумов, которые применяются в дорожной отрасли. Работы выполняются по заданию комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфрастуктурного развития РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Основная цель - обеспечение объектов строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог качественным битумом, а также своевременное предотвращение фактов использования некачественного продукта.

Исследования проводятся согласно принятым требованиям СТ РК 1373-2013. Так, на сегодня в лабораториях КаздорНИИ испытано восемь проб битумов производителей - ТОО «ПНХЗ» и ТОО «Казахбитум». Испытания битумов проведены согласно требованиям заводов-производителей.

По итогам исследования выяснилось, что битумы заводов отвечают требованиям заявленных нормативных документов. Отбор проб битумов проводился с заводов-производителей, а также объектов строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог.

В целях недопущения применения некачественного битума работа по мониторингу качества будет продолжена.

Результаты мониторинга будут использованы для установления области применения различных марок битума в разных дорожно-климатических зонах страны.



