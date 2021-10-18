Качество нового асфальта возмутило талдыкорганцев

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Жители Талыдкоргана остались недовольны качеством нового асфальта, уложенного на одной из улиц города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с жалобами жителей появилось в сети. «Идет ремонт улицы Даирова. Только что положили асфальт, а уже появились трещины. Никакого качества», - говорит автор за кадром.

В акимате города прокомментировали ситуацию.

«Ремонт улицы Даирова, от улицы Курманова до улицы Сатпаева, ведется подрядной организацией ТОО «АБЗ Карьер ДРСУ». Срок завершения работ согласно договору 30 ноября 2021 года. Подрядной организации даны замечания по трещинам, которые будут устранены при дальнейшей укладке асфальтобетона», - сообщили в пресс-службе акимата.

Ранее другой житель Талдыкоргана пожаловался на ремонт дороги в районе коттеджного городка.



