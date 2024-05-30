Качество мяса проверяют на рынках Караганды

На одном из карагандинских рынков оштрафовали четырех фермеров, которые привезли мясо на продажу без необходимых справок. Ветеринары и полицейские проверяли туши на пищевую безопасность и выясняли не краденное ли животное, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Караганде ветеринары и полицейские вышли в рейд. Специалисты проверяют привезенное из районов мясо на наличие справки о том, что животное было здорово, не краденное и зарезано на убойном пункте. Это необходимо сделать до того, как туши попадут на прилавки.

- На постоянной основе проводятся совместные мероприятия с полицейской службой, криминальной полицией по выявлению транспортировки продукции без ветеринарно-сопроводительных документов. С начала года было выявлено около 35 фактов, - говорит главный специалист отдела пищевой безопасности Карагандинской областной территориальной инспекции Серик Кожахметов.

Фото: Карагандинская областная территориальная инспекция

Только за один день проведения рейда из нескольких десятков приехавших фермеров, выявили сразу четырех нарушителей. Им выписали штраф в 78 тысяч тенге и отправили мясо на проверку в специальную лабораторию.

- В текущем году в совместном рейде было наложено штрафов на 12 физических лиц на сумму 886080 тенге, взыскано в сокращенном порядке 406120 тенге. Туши сельскохозяйственных животных транспортировались без ветеринарно-сопроводительных документов выдаваемые ветеринарными врачами и без предварительной печати на тушах «Алдын ала тексеру», - говорит главный специалист Карагандинской городской территориальной инспекции Жасканат Сейдахметов.

Фото: Карагандинская областная территориальная инспекция

Сами фермеры в недоумении. Продажа скота для многих единственный заработок. Говорят, рады бы делать все по правилам, вот только возможностей нет. Чтобы получить ветеринарные справки нужно ехать в районный центр. В выходные, которые считаются более прибыльными днями, специалистов с печатью отыскать не легко. А убойные пункты многие и вовсе никогда не видели.

- Для нас, фермеров, получить бумаги – это проблема. Нужно в ветеринарный отдел и убойный цех, у нас в аулах нет убойного цеха. Нам приходится ехать 100-200 километров до районного центра, либо до другого района. Что ближе. Пусть сначала создадут условия для получения этих справок, а потом уже штрафуют нас. 78 тысяч тенге огромная сумма для нас, в аулах нет таких денег, - говорит фермер Амангельды Казтаев.

Тем не менее правила есть правила. Без разрешительных документов мясо не допускается на продажу. Тем более, что в 5 районах области сейчас объявлен карантин по бруцеллезу.