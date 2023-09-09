Качество и сроки строительных работ в Жамбылской области раскритиковал Ербол Карашукеев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Ход реализации проектов строительства, жилищно-коммунальной сферы, инфраструктуры и благоустройства населенных пунктов Жамбылской области обсудили в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы главы региона, аким Жамбылской области Ербол Карашукеев провел совещание по актуальным вопросам в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, улучшения архитектурного облика населенных пунктов и благоустройства.

«В этом году в рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі» запланирована реализация 50 проектов на сумму 6,6 млрд тенге, - сообщил руководитель облуправления строительства Данияр Абдибеков. – Это 112 проектов «Сильные регионы - драйвер развития страны» на сумму 32,4 млрд тенге, 7 проектов «Комфортная школа» на сумму 15,1 млрд тенге. За январь - август введено в эксплуатацию 389,9 тысячи квадратных метров жилья, до конца этого года планируется сдать 698,7 тысячи».

Ранее сообщалось, что в 2023 году в регионе планируется строительство 74 жилых домов на 3 929 квартир. Общая стоимость жилья составляет 13,2 млрд тенге. До конца 2023 года планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию 45 жилых домов на 2 564 квартиры.

По словам спикера, по проекту «Асарлатып үй салу» сельчане до конца 2023 года намерены построить для малоимущих и многодетных семей 105 домов.

Жамбылцы чтят традиции предков, помогая своим ближним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Односельчане объединяются и строят дома малоимущим и многодетным семьям, инвалидам. Какая семья заселится в первую очередь, решает местный совет аксакалов. Свои дома, построенные методом асар, с 2020 по 2022 год уже получили 338 семей Байзакского, Таласского, Шуского, Жамбылского, Жуалынского и Сарысуского районов.

«В сфере строительства можно отметить несколько проблемных вопросов», - отметил Ербол Карашукеев. - Во-первых, хромает дисциплина: подрядчики не всегда соблюдают график работы, с опозданием сдают объекты. Во-вторых, качество строительных работ. В-третьих, работа с недобросовестными подрядчиками. Следует установить жесткий контроль за исполнением всех требований».

О развитии жилищно-коммунальной сферы в Жамбылской области рассказал руководитель облуправления энергетики и ЖКХ Кудайберген Корганбаев.

«До конца года охват населения услугами водоснабжения доведут до 96,5% в сельских населенных пунктах и до 97,5% – в городах региона. Природным газом будет обеспечено 11 населенных пунктов, где проживают 9 тысяч человек. При этом доля газификации населения будет доведена до 91,1%», - отметил Кудайберген Корганбаев.

Как сообщалось ранее, согласно плану развития Жамбылской области, к 2025 году 371 населенный пункт региона будет на 100% обеспечен питьевой водой и природным газом.

В Жамбылской области активно развивают «зеленую энергетику». В настоящее время на территории региона насчитывается 21 объект ВИЭ, с их помощью вырабатывается 451,3 МВт электроэнергии в год, это составляет 20% от республиканского показателя, подчеркнул спикер.

Первая в Казахстане промышленная ветроэлектростанция была запущена именно в Жамбылской области, на горном перевале Музбель в Кордайском районе. Жамбылский регион обладает значительными гидро-, солнечными и ветроэнергетическими ресурсами. Только в одном – Таласском – районе строят сразу три ветроэлектростанции общей стоимостью 5,4 млрд тенге. По этому показателю Жамбылская область лидирует среди регионов страны.

«Инфраструктура должна быть доступной и качественной для успешной реализации инвестиционных проектов. В этом необходимо максимально использовать потенциал региона», - сказал аким области.

Главой региона даны поручения по проведению системной работы по благоустройству и улучшению архитектурного облика населенных пунктов, а также выявлению объектов, возведенных с нарушением «красной» линии и устранению нарушений в сфере строительства.