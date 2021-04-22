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    14:00, 22 Апрель 2021 | GMT +6

    Качество дорог в Атырауской области ниже среднереспубликанского показателя – Президент

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев дал оценку качеству дорог в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «85% дорог республиканского значения и 61% дорог областного значения в регионе в удовлетворительном или неплохом состоянии. Однако, это ниже среднереспубликанского показателя. Качественная дорога – залог безопасности. Участившиеся ДТП в области тревожат всех нас, прежде всего, местных граждан. В прошлом году в регионе произошло 232 дорожно-транспортных происшествия. В результате погибли 69 человек, в том числе 6 детей. Такая ситуация повторяется каждый год», - констатировал Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономического развития Атырауской области.

    Особое внимание, по мнению Президента, стоит уделить трассе «Уральск – Атырау».

    «К сожалению, эта дорога постоянно угрожает жизни людей. За два месяца текущего года на этой дороге произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, 17 человек погибли. Также пострадали 15 человек. Только в одном ДТП 15 детей остались сиротами. Мы не должны позволять случаться такому. Задача Правительства и акиматов региона – максимально обеспечить безопасность дорожного движения», - отметил Глава государства.

    «Трасса «Уральск – Атырау» имеет важное стратегическое значение для региона. По этой дороге проходят все пассажирские и грузовые перевозки. Вдоль автодороги нет парковки. На самом деле качество дороги не радует», - подчеркнул К. Токаев.



    Теги:
    Дороги Атырауская область Президент Президент Казахстана Происшествия, ЧС
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