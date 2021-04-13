Качество дорог в Акмолинской области проверяет Антикоррупционная служба

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов в ходе рабочего визита в Акмолинскую область ознакомился с работой регионального филиала Наццентра качества дорожных активов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента Агентства по противодействию коррупции по Акмолинской области.

В 2020 году по Акмолинской области на строительство и ремонт дорог, улиц городов и сел было выделено 37,2 млрд тенге. Контролем качества работ было охвачено 53% из 176 дорожных объектов области. По итогам прошлого года выявлено множество нарушений. К примеру, при проверке качества текущего ремонта улично-дорожной сети города Степногорск выявлены такие нарушения, как разрушение асфальтобетонного покрытия, несоответствие качества устроенного асфальтобетона. Также подобная ситуация наблюдается после ремонта на дорогах Балкашино - Шантобе.

При проверке качества среднего ремонта внутрипоселковых дорог с асфальтовым покрытием села Викторовка замечены такие нарушения, как некачественная укладка и разрушение асфальтобетонного покрытия, отсутствие подготовительных работ, а также несоответствие пробы-керна по нормативным требованиям.

В своей речи Олжас Бектенов призвал уделять особое внимание вопросу ремонта дорог, объединить усилия совместно с Антикоррупционной службой и усилить контроль за качеством выполняемых подрядчиками ремонтных работ.

Напомним, недавно на своей странице в сети Twitter Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев написал, что состояние республиканских и местных дорог в стране вызывает справедливые нарекания граждан. «Низкое качество дорог требует ежегодного ремонта, который выполняется некачественно и приводит к неэффективному расходованию государственных средств» - говорилось в сообщении.

В этой связи данному вопросу в регионе уделяется особое внимание. По информации местных исполнительных органов, в текущем году планируется отремонтировать и реконструировать 440 км дорог областного значения. Кроме того, планируется обновить дороги внутри населенных пунктов во всех регионах области. Протяженность автомобильных дорог местного значения в регионе составляет 5 626 км. Из них 2 661 км областного, около 3 тысяч - районного значения.