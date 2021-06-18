«Качественный рывок» в строительстве жилья пообещал аким Акмолинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На онлайн пресс-конференции в СЦК аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев отметил, что в регионе для социально уязвимых категорий семей планируется распределить 551 арендную квартиру, в том числе 179 квартир для многодетных семей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году в сфере жилищного строительства планируем «качественный рывок» - ввести 655 тыс. кв. м жилья, а это более 5 тысяч квартир. На сегодня введено 200 тыс. кв. м. или свыше 1 300 квартир. За счет государственных инвестиций строится 71 дом, из них 34 дома будут введены в эксплуатацию в этом году. Расширяется география строительства доступного жилья, охвачены девять районов, а также города Кокшетау и Степногорск», - сказал на онлайн пресс-конференции аким области.

По его словам, для социально уязвимых категорий семей планируется распределить 551 арендную квартиру, в том числе 179 квартир для многодетных семей.

«Продолжается активная застройка в областном центре, строится 21 дом, из них 18 домов планируем ввести в эксплуатацию до конца года. Помимо этого, с начала реализации программы «Бақытты отбасы» обладателями льготного жилья стали 362 семьи. Акмолинцы продолжают активно участвовать в жилищной госпрограмме, на сегодня одобрено 1 363 заявки на 12,5 млрд тенге, то есть 1 363 семьи стали обладателями своего жилья», - отметил Е. Маржикпаев.