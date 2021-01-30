Качественной питьевой водой обеспечили 50 тысяч жителей Отырарского района

ШАУЛЬДЕР. КАЗИНФОРМ - Более 50 тысяч жителей Отырарского района Туркестанской области обеспечены качественной питьевой водой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Водопровод проложили уже в 33 из 38 населенных пунктов района за счёт областного бюджета. Это позволило полностью обеспечить более 50 тыс. жителей района качественной питьевой водой. Также в прошлом году обновили водопроводные сети и сооружения в селе Коксарай.

Уже готовы документация и рекомендации по обеспечению такой же чистой водой населенных пунктов Бестам, Ызаколь, Жанкель. Здесь выявлены запасы подземных вод. Кроме того, в областное управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства подано заявление на геологическое изучение подземных водных ресурсов села Акколь.

Также сделали капитальный ремонт автодорог в Отырарском районе. В среднем обновили 27 км дорог из общей протяженности более 800 км. Закончили капремонт почти 2 км внутренних автомобильных дорог. Таким образом, до 62% вырос уровень внутренних улиц в удовлетворительном состоянии.