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Качественное развитие страны зависит от подрастающего поколения - Динара Садвакасова о Послании
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель республиканского общественного объединения «Единая детско-юношеская организация «Жас улан» Динара Садвакасова выразила свое мнение о Послании Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Этот год был насыщенным на кардинальные решения и важные события для нашей страны. И, конечно же, первое Послание народу Казахстана новоизбранного Президента является одним из таких событий», - написала Динара Садвакасова.
По ее словам, Касым-Жомарт Кемелевич Токаев затронул очень актуальные темы в политическом, экономическом и, конечно же, в социальном планах, ответил на все волнующие казахстанцев на сегодняшний день вопросы.
«Особо хочу отметить, что в своем Послании Глава государства дал поручение о поддержке института семьи, о создании возможностей для одаренных детей из многодетных и малообеспеченных семей, обеспечить максимальную доступность спортивной инфраструктуры для детей. Вот уже свыше 7 лет я работаю с детьми и подростками. Ссылаясь на этот опыт работы, я с уверенностью могу сказать, что качественное развитие страны непосредственно зависит от подрастающего поколения. И очень важно уделять должное внимание защите прав ребенка, уметь слушать мнение детей и обеспечивать всем необходимым для их развития как полноценного гражданина страны», - заключила Д. Садвакасова.
Напомним, 2 сентября Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился с Посланием к народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана».
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