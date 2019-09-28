Качественное развитие страны зависит от подрастающего поколения - Динара Садвакасова о Послании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель республиканского общественного объединения «Единая детско-юношеская организация «Жас улан» Динара Садвакасова выразила свое мнение о Послании Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Этот год был насыщенным на кардинальные решения и важные события для нашей страны. И, конечно же, первое Послание народу Казахстана новоизбранного Президента является одним из таких событий», - написала Динара Садвакасова.

По ее словам, Касым-Жомарт Кемелевич Токаев затронул очень актуальные темы в политическом, экономическом и, конечно же, в социальном планах, ответил на все волнующие казахстанцев на сегодняшний день вопросы.

«Особо хочу отметить, что в своем Послании Глава государства дал поручение о поддержке института семьи, о создании возможностей для одаренных детей из многодетных и малообеспеченных семей, обеспечить максимальную доступность спортивной инфраструктуры для детей. Вот уже свыше 7 лет я работаю с детьми и подростками. Ссылаясь на этот опыт работы, я с уверенностью могу сказать, что качественное развитие страны непосредственно зависит от подрастающего поколения. И очень важно уделять должное внимание защите прав ребенка, уметь слушать мнение детей и обеспечивать всем необходимым для их развития как полноценного гражданина страны», - заключила Д. Садвакасова.

Напомним, 2 сентября Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился с Посланием к народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана».