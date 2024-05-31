На заседании Национального курултая в Атырау мною было дано поручение начать масштабное строительство и ремонт дорог. Работами будет охвачено не менее 12 тысяч километров автодорог, отметил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на встрече с учеными в Алматы.

— Автодорожная сеть — это кровеносная система экономической и социальной жизни страны. Важно связать все наши ключевые города и регионы качественными транспортными артериями. Подчеркиваю — качественными дорогами. Говоря откровенно, ситуация с качеством дорог тяжелейшая, давно стала притчей во языцех. Люди справедливо жалуются на низкое качество дорожного покрытия. Причины такого положения дел разные, но главная — это коррупция.

Правительству и Агентству по противодействию коррупции уже дано поручение свести «на нет» коррупционные правонарушения при строительстве дорог. Все выделяемые государством средства должны идти именно на строительство, а не распределяться по другим «адресам». Это сейчас приоритетная задача. Взять, к примеру, реконструкцию автодороги Кызылорда — Жезказган, которая должна придать импульс развитию ряда регионов, в том числе новой области Улытау. Работа организована из рук вон плохо, люди десятилетиями ждут нормальную дорогу.

С другой стороны, нужен объективный мониторинг состояния автодорог по всей стране. Требуются новые подходы, которые позволят нам видеть реальную картину. При строительстве и реконструкции дорог нужно максимально задействовать потенциал ответственных отечественных и иностранных компаний, обладающих всеми необходимыми компетенциями и безупречной репутацией на рынке, а не привлекать подставные компании, занимающиеся откровенным демпингом. Качественные дороги должны стать общенациональной задачей. Без них, качественных дорог, ни о каком прогрессе нашей страны не может быть и речи, — отметил Глава государства.