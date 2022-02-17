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Качества, которыми должен обладать казахстанец, назвал Президент РК

17 Февраля 2022 21:44
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Качества, которыми должен обладать казахстанец, назвал Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поделился мнением о том, какими качествами должен обладать казахстанец, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Нам нужно утвердить в обществе идею трудолюбия, уважения к труду. Откровенно говоря, это сейчас самый актуальный вопрос. На первое место надо поставить возможность для наших граждан честным трудом обеспечить себе достойную жизнь. Станем ли мы процветающей страной, зависит не только от власти. Это зависит от каждого гражданина», - сказал Касым-Жомарт Токаев в интервью на телеканале «QAZAQSTAN».

По мнению Президента, улучшить жизнь в стране помогут не слова, а дела.

«Особенно хочу донести эту мысль до молодых людей. Несмотря на известные негативные факторы, у нас есть много возможностей работать эффективно и прибыльно», - отметил Глава государства.

«Вряд ли кто сможет охарактеризовать сущность добра и зла лучше, чем великий Абай. «Разум и доброта, упорство, скромность и труд» – эти принципы нужны нам сегодня как воздух», - заключил Касым-Жомарт Токаев.


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#Президент Казахстана   #Политика   #Интервью Президента РК  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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