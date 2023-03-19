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Кабинки без штор на избирательных участках объяснили в ТИК Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
19 Марта 2023, 16:50
Кабинки без штор на избирательных участках объяснили в ТИК Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На некоторых избирательных участках в Алматы отсутствовали шторы на кабинках. В территориальной избирательной комиссии города пояснили ситуацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно Закону «О выборах в РК» требование об обязательном наличии шторок в кабинках для тайного голосования не указано. Согласно статье 8 голосование является тайным, исключающим возможность какого-либо контроля за волеизъявлением избирателей. Участковая избирательная комиссия соблюдает норму по запрету на присутствие кого-то при заполнении голосующими их бюллетеней», - ответили в ТИК Алматы.

Также в ТИК пояснили, можно ли проводить агитацию за определенного кандидата на избирательном участке в день выборов.

«Согласно статье 32 «Закона о выборах в Республике Казахстан» в день выборов и предшествующий ему день любая предвыборная агитация запрещается. При выявлении подобных фактов на избирательных участках председатели участковых избирательных комиссий вправе принимать необходимые меры для привлечения к ответственности нарушителей в рамках законодательства в случае наличия доказательств», - отметили в ТИК.

Сегодня в Казахстане проходят внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов. По состоянию на 16:00 19 марта бюллетени получили 51,98% от общего количества граждан, включенных в списки.


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