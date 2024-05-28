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    09:17, 28 Май 2024 | GMT +6

    Кабины для тракторов начнут выпускать в Костанайской области

    завод
    Фото: Пресс-служба акимата Костанайской области

    Открытие нового производственного комплекса состоялось в Костанае. Запуск новой линии предоставит порядка сотни рабочих мест, передает корреспондент агентства Kazinform.

    трактора
    Фото: Пресс-служба акимата Костанайской области

    Торжественное открытие состоялось при участии акима Костанайской области Кумара Аксакалова на территории ТОО «Машиностроительный завод МТЗ-Казахстан». Там будет налажен выпуск кабин для тракторов марки «Беларус».

    В мероприятии приняли участие также министр промышленности Республики Беларусь Александр Рогожин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Казахстан Павел Утюпин и Генеральный директор АОА «МТЗ» Виталий Вовк.

    На сегодня, завод регулирует сборку моторно-силовой установки, выпуск элементов капотов и рукавов высокого давления. На новом производстве будет создано 100 новых рабочих мест.

    Пресс-служба акимата Костанайской области
    Фото: Пресс-служба акимата Костанайской области

    Сумма инвестиций в проект составила 7,4 млрд тенге, производственные площади были расширены на 10 тыс. квадратных метров.

    - В соответствии с поручением Главы государства мы предпринимаем меры по увеличению доли казахстанского содержания в продукции. Костанайские машиностроительные компании с каждым годом увеличивают локализацию производства. Это позволяет создавать новые рабочие места, а также стимулировать развитие смежных отраслей, таких как металлургия, химическая промышленность и производство комплектующих, увеличить налоговые поступления в бюджет, – подчеркнул глава области.

    Теги:
    Регионы Казахстана Производство Костанайская область Заводы Строительство
    Дарья Аверченко
    Автор
    Дарья Аверченко
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