Кабины для тракторов начнут выпускать в Костанайской области
Открытие нового производственного комплекса состоялось в Костанае. Запуск новой линии предоставит порядка сотни рабочих мест, передает корреспондент агентства Kazinform.
Торжественное открытие состоялось при участии акима Костанайской области Кумара Аксакалова на территории ТОО «Машиностроительный завод МТЗ-Казахстан». Там будет налажен выпуск кабин для тракторов марки «Беларус».
В мероприятии приняли участие также министр промышленности Республики Беларусь Александр Рогожин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Казахстан Павел Утюпин и Генеральный директор АОА «МТЗ» Виталий Вовк.
На сегодня, завод регулирует сборку моторно-силовой установки, выпуск элементов капотов и рукавов высокого давления. На новом производстве будет создано 100 новых рабочих мест.
Сумма инвестиций в проект составила 7,4 млрд тенге, производственные площади были расширены на 10 тыс. квадратных метров.
- В соответствии с поручением Главы государства мы предпринимаем меры по увеличению доли казахстанского содержания в продукции. Костанайские машиностроительные компании с каждым годом увеличивают локализацию производства. Это позволяет создавать новые рабочие места, а также стимулировать развитие смежных отраслей, таких как металлургия, химическая промышленность и производство комплектующих, увеличить налоговые поступления в бюджет, – подчеркнул глава области.