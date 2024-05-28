Кабины для тракторов начнут выпускать в Костанайской области

Открытие нового производственного комплекса состоялось в Костанае. Запуск новой линии предоставит порядка сотни рабочих мест, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: Пресс-служба акимата Костанайской области

Торжественное открытие состоялось при участии акима Костанайской области Кумара Аксакалова на территории ТОО «Машиностроительный завод МТЗ-Казахстан». Там будет налажен выпуск кабин для тракторов марки «Беларус».

В мероприятии приняли участие также министр промышленности Республики Беларусь Александр Рогожин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Казахстан Павел Утюпин и Генеральный директор АОА «МТЗ» Виталий Вовк.

На сегодня, завод регулирует сборку моторно-силовой установки, выпуск элементов капотов и рукавов высокого давления. На новом производстве будет создано 100 новых рабочих мест.

Фото: Пресс-служба акимата Костанайской области

Сумма инвестиций в проект составила 7,4 млрд тенге, производственные площади были расширены на 10 тыс. квадратных метров.