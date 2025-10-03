К 2030 году в Казахстане потребуется 1,5 млн специалистов в энергетике — Минтруда

По его словам, сегодня в стране заняты около 9,3 млн человек, основная часть которых работает в промышленности, сфере услуг и торговли. При этом порядка 1,5 трудовых ресурсов заняты в электроэнергетике, что указывает на структурный дисбаланс и делает отрасль одной из наименее представленных по численности специалистов.

Средний возраст работников в отрасли составляет около 40 лет, при этом треть из них моложе 34 лет. Такое сочетание опыта и молодости, по словам Тажибаева, создает прочную основу, но одновременно подчеркивает необходимость обновления кадров.

— Согласно прогнозам, к 2030 году экономике потребуется дополнительно 1,5 млн специалистов, из них около 68 тыс. — в электроэнергетике, атомной и нефтегазовой сферах, — отметил спикер Kazakhstan Energy Week — 2025.

Он добавил, что уже сегодня в отрасли открыто свыше 2 000 вакансий, что подтверждает высокий спрос на специалистов. Наибольшая потребность наблюдается в диспетчерах, инженерах, энергетиках и контролерах по электроснабжению.

— С учетом мировых тенденций особенно перспективными становятся профессии будущего — инженеры по возобновляемым источникам энергии, дата-аналитики в энергетике, эксперты по водородной энергетике, — подчеркнул представитель Минтруда.

Ранее министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова рассказала о том, какие рабочие специальности будут востребованы в Казахстане в ближайшем будущем.