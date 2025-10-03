РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    17:26, 03 Октябрь 2025 | GMT +5

    К 2030 году в Казахстане потребуется 1,5 млн специалистов в энергетике — Минтруда

    В энергетической сфере Казахстана сохраняется высокий спрос на специалистов. На сегодня открыто свыше 2 000 вакансий, сообщил заместитель председателя Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения Нурлан Тажибаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Батыс Қазақстанда энергетикалық қауіпсіздікті қалай қамтамасыз етуге болады
    Фото: «Батыс Қазақстан аймақтық электр желілік компаниясы» ЖШС

    По его словам, сегодня в стране заняты около 9,3 млн человек, основная часть которых работает в промышленности, сфере услуг и торговли. При этом порядка 1,5 трудовых ресурсов заняты в электроэнергетике, что указывает на структурный дисбаланс и делает отрасль одной из наименее представленных по численности специалистов.

    Средний возраст работников в отрасли составляет около 40 лет, при этом треть из них моложе 34 лет. Такое сочетание опыта и молодости, по словам Тажибаева, создает прочную основу, но одновременно подчеркивает необходимость обновления кадров.

    — Согласно прогнозам, к 2030 году экономике потребуется дополнительно 1,5 млн специалистов, из них около 68 тыс. — в электроэнергетике, атомной и нефтегазовой сферах, — отметил спикер Kazakhstan Energy Week — 2025.

    Он добавил, что уже сегодня в отрасли открыто свыше 2 000 вакансий, что подтверждает высокий спрос на специалистов. Наибольшая потребность наблюдается в диспетчерах, инженерах, энергетиках и контролерах по электроснабжению.

    — С учетом мировых тенденций особенно перспективными становятся профессии будущего — инженеры по возобновляемым источникам энергии, дата-аналитики в энергетике, эксперты по водородной энергетике, — подчеркнул представитель Минтруда.

    Ранее министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова рассказала о том, какие рабочие специальности будут востребованы в Казахстане в ближайшем будущем.

    Теги:
    Минтруда и соцзащиты РК Работа Энергетика Профессии
    Карина Кущанова
    Автор
