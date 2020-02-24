К весенне-полевым работам готовятся в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В акимате Жамбылской области обсудили подготовку к весенне-полевой кампании этого года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Жамбылской области.

Заготовка семян и удобрений, ГСМ, вовлечение земель в сельхозоборот и поливная вода – эти вопросы поднимались в ходе аппаратного совещания под председательством акима области Бердибека Сапарбаева.

По словам заместителя акима области Муратхана Шукеева, уже полностью заготовлен необходимый объем семян зерновых колосовых, 90% - картофеля, 88,7% - масличных культур. Готовность 8,4 тысячи единиц сельхозтехники на сегодняшний день составляет 98%. Поставка 18,3 тысячи тонн удешевленного дизельного топлива начнется в марте. Из местного бюджета будет выделен один миллиард тенге на приобретение 25,7 тысячи тонн минеральных удобрений.

Бердибек Сапарбаев отметил важность заготовки и использования качественных семян для получения качественного урожая.

«Качество семян – главный критерий для получения хорошего урожая. Также необходимо уделить внимание подготовке техники, топлива и удобрений. Мы должны диверсифицировать посевные площади в пользу рентабельных культур, больше выращивать сахарной свеклы, масличных культур, овощей, бахчевых», - расставил приоритеты аким области.

Помимо этого, акцентировал глава региона, необходимо провести переговоры с кыргызскими соседями на предмет предоставления воды в вегетативный период для нужд приграничных районов.

«Во время объездов районов люди повсеместно жалуются на отсутствие свободных земель. Поэтому главная на данный момент задача – провести инвентаризацию, вернуть государству неиспользуемые наделы и вовлечь их в сельскохозяйственный оборот», - сказал Бердибек Сапарбаев.

По информации сельхозведомства, общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в Жамбылской области составляет более 4,6 млн. га, в том числе пашни 781,8 тыс. га. Площадь орошаемых земель составляет 182,4 тыс. га, многолетних насаждений - 3,9 тыс. га, сенокосов - 123,5 тыс. га. Пастбища занимают большую часть земель сельскохозяйственного назначения в регионе – 3,5 млн. га.

Помимо вопросов подготовки к весенне-полевой кампании, на совещании обсуждались проблемы развития СЭЗ «Химпарк «Тараз», возможность увеличения объемов микрокредитов и грантов, необходимость уточнения числа получателей АСП, внедрение системы ОСМС, полная загруженность спортивных объектов, ужесточение контроля на границе и проведение регулярных дней районов области.

Глава региона подчеркнул, что деятельность исполнительных органов должна быть направлена на реализацию озвученной Главой государства в Послании народу страны концепции «слышащего государства», оперативное и эффективное реагирование на обращения граждан, сообщает пресс-служба акима Жамбылской области.