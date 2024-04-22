К весенне-полевым работам приступили в Актюбинской области

Площадь сельскохозяйственных культур в Актюбинской области составляет 756,5 тыс. га. Под зерновые отдано 446,3 тыс. га, масличные культуры займут 62,2 тыс. га, картофель и овощи - 11,2 тыс. га, кормовые культуры - 236,8 тыс. га. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат области.

По данным акимата, в этом году для посадки необходимо 49,9 тыс. тонн семян сельскохозяйственных культур, из них на сегодня заложено 45,8 тыс. тонн. Посадка планируется в середине мая. До тех пор еще есть возможность обеспечить хозяйства семенами в полном объеме. В досточном количестве припасено масличных культур.

- Самыми зерносеющими районами в регионе считаются Айтекебийский, Каргалинский, Мартукский и Хромтауский. На их долю приходится 76,2 % посевных площадей. Если по области урожайность зерновых составляет 10,4 центнера с одного гектара, то в Каргалинском районе аграрии с одного гектара собирают 14,7 центнера зерновых, в Хромтауском - 11,7 центнера, в Кобдинском - 11,8 центнера, - рассказал руководитель отдела областного управления сельского хозяйства и земельных отношений Нурбек Раимбаев.

На посевную по области выделено 7,2 тысячи тонн дизельного топлива, что полностью обеспечивает потребность аграриев.

Фото: акимат Актюбинской области

Операторами по поставке льготного ГСМ для фермеров определены ТОО «АЗС-Лидер» и «Батыс Жер». Отпускная цена дизтоплива утверждена в размере 249 тенге за литр, что на 15% ниже рыночной стоимости.

В весенне-полевых работах будут задействованы 1600 тракторов, более 100 посевных комплексов, 1300 сеялок и 1600 почвообрабатывающих машин.

Перед посевом планируется провести обработку почвы от вредителей на 784,4 тыс. га земли. С этой целью в районах действуют штабы. Уже утвержден план работ по химобработке и идет госзакуп необходимых препаратов.