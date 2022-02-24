К удорожанию сельхозтехники утильсбор не имеет отношения – Мининдустрии РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Утильсбор не имеет отношения к удорожанию сельхозтехники. Об этом заявил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Наши коллеги, специалисты в этой области, занимающиеся сельхозпроизводством, неоднократно поднимали вопрос о том, почему стоимость сельхозтехники дорожает из-за утильсбора. Это не так. Прежде всего обратимся к статистике. Сколько тракторов, комбайнов было продано в прошлом году, из них 89% приходится на отечественное производство. То есть, 89% предпринимателей, которые приобрели необходимые для сельского хозяйства тракторы и комбайны, не оплачивали утилизационный сбор. Это официальный факт, официальная статистика», - сказал Марат Карабаев на брифинге в СЦК.
По его словам, если предприятие иностранной компании, выпускающей иностранную технику, находится в Казахстане, то утильсбор техники не взимается.
«В сельском хозяйстве спрос на белорусский трактор МТЗ очень высок. К нам пришел МТЗ и открыл завод. Более того, производимые здесь кабины экспортируются в саму Беларусь. В Беларуси кабины не выпускают. Также востребованы тракторы Ловол, Кировец, YTO. То есть вся востребованная населением сельхозтехника будет производиться у нас. При покупке этой техники никакой утильсбор не уплачивается», - заключил вице-министр.
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