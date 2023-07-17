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К тушению пожара в Павлодарской области присоединилась авиация Вооруженных сил РК

17 Июля 2023, 11:35
К тушению пожара в Павлодарской области присоединилась авиация Вооруженных сил РК Фото: пресс-служба МО РК

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В минувшие выходные в лесничествах Щербактинского района начался лесной пожар, охвативший 850 га, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ссылкой на ДЧС области.

Ранее сообщалось, что на место прибыл министр по ЧС для личного контроля оперативных работ по ликвидации огня на территории «Ертіс Орманы».

К огнеборцам Министерства по чрезвычайным ситуациям, борющимся с огненной стихией, присоединились летные экипажи авиации Вооруженных сил.

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В противопожарных мероприятиях задействованы два вертолета – Ми-17 и Ми-171, прибывшие из авиабазы г. Семей.

За два дня экипажи вертолетов осуществили 35 сбросов воды объемом 106 тонн.

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Павлодарская область   Пожар   ДЧС   Минобороны РК  
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