К тушению пожара в Павлодарской области присоединилась авиация Вооруженных сил РК

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В минувшие выходные в лесничествах Щербактинского района начался лесной пожар, охвативший 850 га, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ссылкой на ДЧС области.

Ранее сообщалось, что на место прибыл министр по ЧС для личного контроля оперативных работ по ликвидации огня на территории «Ертіс Орманы».

К огнеборцам Министерства по чрезвычайным ситуациям, борющимся с огненной стихией, присоединились летные экипажи авиации Вооруженных сил.

В противопожарных мероприятиях задействованы два вертолета – Ми-17 и Ми-171, прибывшие из авиабазы г. Семей.

За два дня экипажи вертолетов осуществили 35 сбросов воды объемом 106 тонн.