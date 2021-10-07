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    14:27, 07 Октябрь 2021 | GMT +6

    К тушению пожара на Каспии привлекли вертолёт

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    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - К тушению тростниковых зарослей на побережье Каспийского моря в Курмангазинском районе Атырауской области привлекли вертолёт, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня, 7 октября, к месту пожара на побережье Каспия в Курмангазинский район был направлен вертолет Ми-8 ВСУ-5 с водосливным устройством. В составе экипажа 3 человека. Кроме того, в тушении огня в районе сельских округов Макаш и Тенгиз задействовано 18 сотрудников ДЧС Атырауской области и спасатели Курмангазинского района», - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

    Как ранее сообщалось, тростниковые заросли горят на побережье Каспия в Атырауской области.




    Теги:
    Атырауская область Пожар Происшествия, ЧС Происшествия
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