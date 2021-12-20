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К туристическому хабу на Каспийском побережье подведены газовые коммуникации

20 Декабря 2021 10:12
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К туристическому хабу на Каспийском побережье подведены газовые коммуникации

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Национальная компания «КазТрансГаз» досрочно завершила проект газификации туристического хаба на Каспийском побережье, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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В рамках исполнения Протокольного поручения Премьер-Министра РК Аскара Мамина от 13 октября 2020 года, национальная компания «КазТрансГаз» раньше срока завершила строительство магистрального газопровода-отвода «Жетыбай – Курык» от магистрального газопровода «Жанаозен-Актау» с установкой автоматической газораспределительной станции в селе Курык Мангистауской области.

В церемонии приняли участие первый заместитель акима Мангистауской области Абзал Мендыбаев, аким Каракиянского района.

Согласно проекту строительства, новый магистральный газопровод-отвод длиной 85 км проходит по маршруту от села Жетыбай до села Курык с точкой подключения к 2-м ниткам магистрального газопровода «Жанаозен-Жетыбай-Актау» с установкой автоматической газораспределительной станции с пропускной способностью – 80,000 м³/час.

«КазТрансГаз» ведет активную работу по газификации регионов республики и сегодняшнее мероприятие яркое тому подтверждение. Проект по газификации побережья Каспийского моря, где в будущем планируется строительство крупных туристических комплексов имеет важное социально-экономическое значение, так как туризм в Казахстане является одной из приоритетных отраслей развития несырьевого сектора экономики. Мы приурочили открытие к празднованию 30-летия Независимости Республики Казахстан, так как считаем это вкладом газовиков в индустриально-инновационное развитие и укрепление независимости», - отметил технический директор АО «Интергаз Центральная Азия» (дочерняя компания АО «НК «КазТрансГаз») Серикхан Байзаков.

Согласно техническим требованиям новая АГРС на газопроводе-отводе имеет высокую проектную производительность, что позволяет покрыть растущие потребности области в природном газе.

Кроме того, строительство этих объектов даст новый импульс развитию туристического бизнеса, отраслей промышленности и созданию новых рабочих мест, в том числе при реализации государственных проектов по развитию туристических зон Каспийского побережья.


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#Промышленность   #Мангистауская область   #Регионы   #30 лет Независимости   #Газификация   #Каспийское море  
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Автор:

Аида Абулханова

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