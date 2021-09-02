К трем годам приговорили серийную аферистку в Туркестанской области
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – К 3 годам тюрьмы приговорили серийную аферистку в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
В Отдел полиции Отырарского района с заявлением о мошенничестве обратилась одна из местных жительниц. Со слов потерпевшей, малознакомая женщина обещала за вознаграждение устроить ее на работу. Доверившись, сельчанка отдала аферистке 1,6 миллионов тенге, попросив заодно трудоустроить ее супруга и брата. Однако, не дождавшись ни обещанной работы, ни возврата денег, женщина поняла, что стала жертвой мошенницы и обратилась в полицию.
Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «Мошенничество».
С целью раскрытия преступления, в районном отделе создали следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников полиции. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемую.
Как выяснилось, 37-летняя женщина под предлогом трудоустройства, аналогичным способом обманула 13 односельчан бывшего мужа. С каждого потерпевшего аферистка выманила от 250 000 до 1 600 000 тенге. Всего общая сумма нанесенного ущерба составила около 5 миллионов тенге.
Собранные материалы досудебного расследования с обвинительным актом следователи направили в Отырарский районный суд для принятия законного процессуального решения. В настоящее время, постановлением суда подсудимую признали виновной по ст. 190 УК РК и приговорили к 3 годам лишения свободы.
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