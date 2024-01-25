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    16:29, 25 Январь 2024 | GMT +6

    К смертной казни приговорили поджигателя студии в Японии

    сот
    Фото: Freepik

    В Японии суд приговорил Синдзи Аобу к смертной казни за поджог студии Kyoto Animation в 2019 году, в результате которого погибли 36 человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на Kyodo News.

    Ранее 45-летний Аоба признался, что устроил поджог анимационной студии в городе Киото 18 июля 2019 года. Помимо погибших, еще 32 сотрудника получили ранения в результате поджога, ставшего одним из наиболее смертоносных в японской истории.

    Аоба заявил, что у него была мотивация совершить преступление, поскольку он считал, что Kyoto Animation скопировала его роман, с которым он участвовал в конкурсе, проводимом студией.

    Судья признал, что Аоба действительно страдал бредовым расстройством, но это мало повлияло на поведение, и обвиняемый в то время «не был невменяемым и не находился в состоянии ограниченной дееспособности».

    Суд постановил, что ответственность за убийство 36 человек является «чрезвычайно тяжелой».

    Аоба впервые извинился перед скорбящими во время суда 6 декабря. Когда его спросили, есть ли у него что сказать до того, как суд огласит приговор, обвиняемый ответил, что нет. Также он не проявил особой реакции, когда суд вынес приговор.

    Согласно постановлению, Аоба вошел в студию около 10:30 и устроил пожар, используя бензин. В то время в здании работали 70 сотрудников.

    Судебный процесс начался в сентябре прошлого года, более чем через четыре года после инцидента, поскольку Аоба получил опасные для жизни ожоги и нуждался в интенсивном лечении и реабилитации.

    Студия Kyoto Animation известна среди любителей аниме по всему миру благодаря популярным произведениям, включая «K-On!» и «Меланхолия Харухи Судзумии».

    Теги:
    Япония Мировые новости
    Мадина Гумарова
    Автор
    Мадина Гумарова
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