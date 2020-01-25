К реализации проекта «Қамқорлық» приступили в Туркестанской области
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня первый заместитель председатель Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan» Бейсенбай Тажибаев провел общественные приемы в Казыгуртском и Толебийском районах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу филиала партии.
По поручению акима области Умирзака Шукеева по программе «Қамқорлық» Бейсенбай Тажибаев посетил дома 4 малообеспеченных семей и от имени партии вручил им продукты питания и необходимые вещи. Он разъяснил жителям значимость программы «Қамқорлық».
Недавно аким Туркестанской области Умирзак Шукеев объявил о старте проекта «Қамқорлық». Его цель — выявление малообеспеченных семей, систематическое оказание им помощи. В рамках проекта каждому члену этих семей за счет областного бюджета, спонсоров, благотворительных фондов будет оказываться медицинская и помощь с продуктами питания, содействие в трудоустройстве, образовании и так далее. Глава региона говорил о том, что в его реализации активное участие примет филиал партии. Жители поддержали инициативу и поблагодарили за заботу и внимание.
В Казыгуртском районе на общественный прием, проведенный Бейсенбем Тажибаевым, записались 8 человек. Б.Тукенов посетовал на то, что много лет стоит в земельной очереди, но никак не может получить участок. На сегодня в очереди на получение жилья в Казыгуртском районе стоит 6671 человек. С 2013 года выдача земли в районе приостановлена. Разработан генеральный план района, в котором предусмотрена выдача жителям 200 гектаров. Озвучив эти данные, Б.Даулетулы отметил, что земельные участки будут выдаваться после проведения инфраструктуры. Общественный прием показал, что земельный вопрос в Казыгуртском районе стоит остро.
С. Ташкараев поднял проблему старых электрических столбов, из-за которых страдает качество электроэнергии. Гражданину сообщили, что разработана проектно-сметная документация и проблема найдет решение.
Еще несколько граждан обратились по поводу приема документов для начисления адресной социальной помощи. Мать семерых детей Г. Жумалиева пожаловалась, что ей не выплачивают пособие, предусмотренное многодетным семьям. Партийцы возьмут на контроль обращение многодетной матери и постараются ей помочь.
На общественном приеме в Толебийском районе граждане поднимали вопросы получения социальной помощи и кражи скота. По решению некоторых из них даны конкретные поручения. В общественном приеме и во встрече с малообеспеченными семьями приняли участие представители акиматов Казыгуртского и Толебийского районов, депутаты, первые заместители председателей районных филиалов партии. Они говорили о готовности к работе в рамках проекта «Қамқорлық». Обращения граждан, пришедших на общественный прием в двух районах, будут взяты на контроль партии.
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