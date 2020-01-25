К реализации проекта «Қамқорлық» приступили в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня первый заместитель председатель​ Туркестанского областного филиала партии​ «Nur Otan»​ Бейсенбай Тажибаев провел общественные приемы в Казыгуртском и Толебийском районах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу филиала партии.

По поручению акима области Умирзака Шукеева по программе​ ​ «Қамқорлық» Бейсенбай Тажибаев посетил дома 4 малообеспеченных семей и от имени партии вручил им продукты питания и необходимые вещи. Он разъяснил жителям​ значимость программы​ «Қамқорлық».​

Недавно аким Туркестанской области Умирзак Шукеев объявил о старте проекта «Қамқорлық». Его цель —​ выявление малообеспеченных​ семей, систематическое оказание им помощи. В рамках проекта каждому члену этих семей за счет областного бюджета, спонсоров, благотворительных фондов будет оказываться медицинская и помощь с продуктами питания, содействие в трудоустройстве,​ ​ образовании и так далее. Глава региона говорил о том, что в его реализации активное участие примет филиал партии. Жители поддержали инициативу и поблагодарили за заботу и внимание.​

​ В Казыгуртском районе на общественный прием, проведенный Бейсенбем​ Тажибаевым, записались 8 человек.​ ​ Б.Тукенов посетовал на то, что много лет стоит в земельной​ очереди,​ ​ но никак не может получить участок. На сегодня в очереди на получение жилья в Казыгуртском районе стоит​ ​ 6671 человек. С 2013 года выдача земли в​ районе приостановлена. Разработан генеральный план района, в котором предусмотрена выдача жителям 200 гектаров. Озвучив эти данные,​ ​ Б.Даулетулы отметил, что земельные участки будут выдаваться после проведения инфраструктуры. Общественный прием показал, что земельный вопрос в Казыгуртском районе стоит остро.​

С. Ташкараев поднял проблему старых электрических столбов, из-за которых страдает качество электроэнергии. Гражданину сообщили, что разработана​ проектно-сметная документация и проблема найдет решение.​ ​

Еще несколько граждан обратились по поводу приема документов для​ начисления адресной социальной помощи. Мать семерых детей Г. Жумалиева пожаловалась, что ей не выплачивают пособие, предусмотренное многодетным семьям. Партийцы возьмут на контроль обращение многодетной матери и постараются ей помочь.​

На общественном приеме в Толебийском районе граждане поднимали вопросы получения социальной помощи и кражи скота. По решению некоторых из них даны конкретные поручения. В общественном приеме и во встрече с малообеспеченными семьями приняли участие представители акиматов Казыгуртского и Толебийского районов, депутаты, первые заместители председателей районных филиалов партии. Они говорили о готовности к работе в рамках проекта​ ​ «Қамқорлық». Обращения граждан, пришедших на общественный прием в двух районах, будут взяты на контроль партии.​