К реализации концепции развития сельских территорий приступили в Актюбинской области

16 Января 2023, 17:53

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Первый Указ Касым-Жомарта Токаева после переизбрания Президентом был связан с развитием сел. Актюбинская область одной из первых приступила к исполнению данного поручения Главы государства, передает МИА «Казинформ».

Сегодня в ходе совещания с участием председателя партии «AMANAT» Ерлана Кошанова рассмотрены меры, принимаемые в регионе по развитию сельских территорий.

В целях определения возможностей каждого села проведен скрининг, подготовлен план социально-экономического развития всех 134 сельских округов.

Для повышения благосостояния сельчан в регионе с 2022 года с финансированием 3 млрд тенге реализуется проект «Ауыл аманаты». На первом этапе проекта в 24 сельских округах реализуется 2 772 проектов. В текущем году дополнительно выделено 3,5 млрд тенге.

В результате его реализации количество безработных сократится на 41,4%, получателей адресной социальной помощи на 49,3%, средний доход семьи увеличится на 192%.