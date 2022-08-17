17 Августа 2022 12:55

К пяти жилым массивам подведут газ в этом году в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Газификация жилых массивов и перевод энергоисточников на газ обеспечит снижение выбросов на 40 тыс. тонн в год в столице. Об этом сообщили в управлении топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султана.

Согласно предоставленным данным, в текущем году начато строительство подводящих сетей газа к котельным жилых массивов «Ильинка», «Тельмана», «Пригородный», «Family Village», «Ондирис».

В целом газификация жилых массивов и перевод энергоисточников на газ обеспечит снижение выбросов на 40 тыс. тонн в год, а также минимизирует чрезвычайные ситуации, связанные с использованием газовых баллонов.

«По мере прохождения экспертизы мы будем объявлять конкурсы на определение подрядных организаций непосредственно по строительству уличных сетей на следующий год. Таким образом до конца 2024 года планируется, что доступом к газу будет обеспечено порядка 300 тыс. населения», - отметил на брифинге руководитель отдела топливно-энергетических ресурсов городского управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Максат Есмагулов.

Ранее сообщалось, что уже завершено строительство первой очереди, а также частично второй очереди газификации. На сегодняшний день в городе имеют доступ к подключению 10 жилых массивов и три микрорайона: Коктал-1, Коктал-2, Агрогородок, Железнодорожный, Промышленный, Юго-Восток правая сторона, Юго-Восток левая сторона, Куйгенжар, Мичурино, Интернациональный, микрорайоны Казахаул и Акбидай, а также дома в районе улиц Московская – Потанина.













Фото: legalhub.online