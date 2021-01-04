К пяти годам тюрьмы приговорили скотокрадов в Туркестанской области

КЕНТАУ. КАЗИНФОРМ - Наказание в виде 5 лет ограничения свободы получили скотокрады, похитившие скот из хозподворья сельчанина в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Туркестанской области.

«В полицию города Кентау с заявлением обратился местный житель о том, что из его хозподворья пропали 8 коров. Со слов потерпевшего, во время его отсутствия, во двор проникли неизвестные лица и похитили крупнорогатый скот. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшему, составила около двух миллионов тенге. Данный факт полицейские зарегистрировали по статье 188-1 УК РК «скотокрадство» и приступили к розыску подозреваемых.

В целях раскрытия преступления на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Стражи порядка тщательно прочесали все близлежащие территории, скотные рынки и места забоя, проверили автомашины, перевозящие домашнюю скотину, а также опросили очевидцев и приняли другие оперативные меры», - рассказали в отделении полиции города.

Оперативники всего за сутки установили 4 подозреваемых, причастных к краже 8 коров. Подозреваемыми оказались жители соседнего аула. Троих из них полицейские задержали, а четвертому удалось скрыться. В отношении скотокрадов следователи провели все необходимые следственные действия.

«Задержанные, воспользовавшись отсутствием хозяев в доме, сговорившись, проникли во двор к потерпевшему и совершили кражу. Похищенных коров они привезли домой к знакомому, где две из них разделали на мясо, а затем поделили между собой. Остальных коров подозреваемые не успели ни разделать, ни сбыть. Так как, после поступления заявления, благодаря оперативным действиям и своему опыту, полицейские в течение суток задержали их вместе с краденными коровами. Изъятый в качестве вещественных доказательств похищенный скот возвратили законному владельцу.

Материалы досудебного расследования в отношении 3-х подозреваемых следователи направили в суд с обвинительным актом. Постановлением суда подсудимым назначили наказание в виде 5 лет ограничения свободы. А, находившегося в розыске 4-го соучастника задержали недавно. В отношении него проводится досудебное расследование. После завершения следственных действий, материалы уголовного дела будут направлены в суд в соответствии с законом», - пояснили в ведомстве.

Сельчанин, которому полицейские вернули 6 похищенных коров, выразил искреннюю благодарность стражам порядка.