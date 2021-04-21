К пяти годам приговорили водителя за смертельное ДТП в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области виновника смертельного ДТП приговорили к пяти годам тюрьмы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В конце декабря прошлого года на трассе Сарыагаш-Казыгурт водитель Mitsubishi Carisma выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Opel Veсtra. В результате ДТП водитель последней скончался на месте. Одного из пассажиров с травмами доставили в реанимацию. Однако, спустя некоторое время он тоже погиб.

Сотрудники следственно-оперативной группы выехали на место происшествия и провели необходимые мероприятия. При проверке установлено, что выехавший на «встречку» 45-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения легкой степени. Факт был зарегистрирован в ЕРДР по статье 345-1 части 4 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения«. Собранные материалы досудебного расследования с обвинительным актом следствие направило в суд для принятия процессуального решения.

В связи с примирением с потерпевшей стороной и тем, что подсудимый ранее не привлекался к ответственности, решением суда водителя Mitsubishi приговорили к пяти годам лишения свободы. Вместе с тем, санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Анализ показывает, что в большинстве случаев причиной серьезного ДТП становится превышение скорости, выезд на встречную полосу, нарушение правил маневрирования и управления в нетрезвом состоянии. Только с начала текущего года водителями в нетрезвом состоянии совершено шесть ДТП, где погибли двое и получили травмы восемь человек.

