К проведению международных соревнований готов карагандинский стадион «Шахтёр»

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - На стадионе «Шахтёр» можно будет проводить не только республиканские, но и международные соревнования. Все запланированные работы по модернизации спортивного объекта Караганды завершены, пепедаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Главная ценность стадиона – футбольное поле. С момента постройки спорткомплекса газон всегда был натуральный. Все знают, что спортивный сезон начинается в начале марта и заканчивается в конце ноября. Из-за климатических условий не было возможности придерживаться этой периодичности. По правилам же УЕФА поле должно быть соответствующего качества в течение всего сезона.

«Сейчас поле искусственное итальянского производства. Установлены система подогрева и новая система полива, проведена ревизия системы дренажа. Газон соответствует всем современным требованиям УЕФА. Кроме того, у нас была сверхнормативная нагрузка на поле. Раньше тренировки длились не больше часа в день. Теперь можно будет тренироваться до 8 часов в день. В связи с этим увеличится и количество соревнований», – рассказывает директор стадиона «Шахтёр» Вячеслав Мазитов.

Инспектирование Федерацией футбола Казахстана уже проведено. В конце месяца пройдёт сертификация со стороны УЕФА. Если будет подтверждена вторая категория, на стадионе можно будет проводить международные матчи. Это важно, потому что «Шахтёр» в этом году играет в Кубке конфедераций. А значит, будет возможность проводить в Караганде квалификационные раунды.

«Весь ремонт, как и подготовительная работа по полю, был закончен в прошлом году. Строительство проходило по двум программам – в рамках ДКЗ-2020 и запланированных текущих ремонтных работ. Не успели установить лишь газон, потому что он пришёл глубокой осенью. Весной эту работу оперативно завершили», – говорит Вячеслав Мазитов.

Также на поле появились новые футбольные ворота. А на трибунах заменили сиденья. В этот раз впервые они выполнены в клубных цветах – сером, чёрном и оранжевом.

Полностью обновлена фасадная часть стадиона. Она обшита металлосайдингом. Установлены платформы для видеосъёмки. На восточной трибуне покрашены фермовые конструкции, защищающие от непогоды. Отремонтированы подтрибунные помещения – раздевалки, душевые, зал настольного тенниса и частично зал бокса.

«Полтора года назад был хороший ремонт помещения футбольного детского центра при клубе «Шахтёр». В 2014-м полностью заменили беговые дорожки, поэтому год назад обновили лишь верхний слой и нанесли разметку», – говорит Вячеслав Мазитов.

Уже проведено несколько футбольных матчей, проходят легкоатлетические соревнования.

В этом году, в конце августа – начале сентября, на стадионе пройдёт чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту.

Надо сказать, что структура стадиона достаточно большая. Сюда относятся спорткомплекс «Локомотив» в Сортировке, физкультурно-оздоровительный комплекс имени Геннадия Головкина и стадион «Литейщик» в Майкудуке, сеть городских детско-подростковых клубов. В этом году выделены средства на ремонт двух дворовых клубов в Октябрьском районе.