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К приёму предложений по проекту LRT приступил Центр Урбанистики столицы

15 Января 2022 14:58
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К приёму предложений по проекту LRT приступил Центр Урбанистики столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Центр Урбанистики столичного акимата приглашает транспортников, инженеров, строителей, архитекторов, урбанистов и других заинтересованных в обсуждении дальнейшей судьбы проекта LRT, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

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«Все предложения и идеи, возможные варианты использования проекта можно централизованно отправлять на официальную почту Центра Урбанистики - Centerofurbanism@gmail.com. По итогам предварительного отбора в Центр Урбанистики будут приглашаться авторы/ассоциации для обсуждения вариантов использования проекта LRT», - сказано в сообщении, опубликованном на сайте акимата столицы.

Напомним, на заседании Мажилиса Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что изначально проект был ошибочным и с сильным запахом коррупции, поэтому теперь нужно принять оптимальные решения, потому что простой снос означает потерю времени и денег.


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#Нур-Султан   #Акимат   #Строительство   #Общество  
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