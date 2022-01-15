К приёму предложений по проекту LRT приступил Центр Урбанистики столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Центр Урбанистики столичного акимата приглашает транспортников, инженеров, строителей, архитекторов, урбанистов и других заинтересованных в обсуждении дальнейшей судьбы проекта LRT, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

«Все предложения и идеи, возможные варианты использования проекта можно централизованно отправлять на официальную почту Центра Урбанистики - Centerofurbanism@gmail.com. По итогам предварительного отбора в Центр Урбанистики будут приглашаться авторы/ассоциации для обсуждения вариантов использования проекта LRT», - сказано в сообщении, опубликованном на сайте акимата столицы.

Напомним, на заседании Мажилиса Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что изначально проект был ошибочным и с сильным запахом коррупции, поэтому теперь нужно принять оптимальные решения, потому что простой снос означает потерю времени и денег.