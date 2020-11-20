К пожизненному заключению приговорили алматинца за убийство 10 человек

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы мужчина осужден к пожизненному лишению свободы за убийство 10 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу алматинского городского суда.

Дело в отношении гражданина С. рассматривалось в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы с участием присяжных заседателей.

Установлено, что ранее С. приговором суда от 15 июля 2013 года был осужден за убийство восьми человек и ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

В период отбытия его наказания в учреждении чрезвычайной безопасности «Черный беркут» установлена причастность С. в совершении убийства еще двух невинных женщин при следующих обстоятельствах.

«Осенью 2001 осужденный вошел в доверие к потерпевшим Б. и К. с целью завладения их квартир. В октябре 2001 года он пригласил доверившихся ему двух женщин в арендованный дом, где совместно с иными лицами совершил их убийство. В последующем С. и иные лица завладели правоустанавливающими документами и с использованием подложных доверенностей продали квартиры», - сообщили в суде.

Решением коллегии присяжных заседателей единогласно принято решение о признании виновным С. по ст.96 ч.2 п.п.«а, ж, з» УК и ему вновь назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.