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К поискам пропавшей туристки в горах Алматы привлекли вертолет

14 Ноября 2019 15:30
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К поискам пропавшей туристки в горах Алматы привлекли вертолет

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Поиски пропавшей в горах Алматы туристки Асель Панаргалиевой возобновлены. Теперь ее ищут вертолетом. Об этом сообщили в РОСО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Поисковые работы продолжаются. Вчера спасатели обследовали территорию пешим ходом. На данный момент привлечен вертолет в целях охвата наибольшей поисковой территории», - сообщили в пресс-службе РОСО КЧС МВД РК.

Отметим, ранее спасатели сообщили о том, что поиски закончились безуспешно.

Напомним, девушка 9 ноября одна отправилась в сторону Большого Алматинского пика, в 13:00 разместила в социальной сети видео с вершины. Больше туристка на связь не выходила.

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Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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