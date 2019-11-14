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К поискам пропавшей туристки в горах Алматы привлекли вертолет
14 Ноября 2019 15:30
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Поиски пропавшей в горах Алматы туристки Асель Панаргалиевой возобновлены. Теперь ее ищут вертолетом. Об этом сообщили в РОСО, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Поисковые работы продолжаются. Вчера спасатели обследовали территорию пешим ходом. На данный момент привлечен вертолет в целях охвата наибольшей поисковой территории», - сообщили в пресс-службе РОСО КЧС МВД РК.
Отметим, ранее спасатели сообщили о том, что поиски закончились безуспешно.
Напомним, девушка 9 ноября одна отправилась в сторону Большого Алматинского пика, в 13:00 разместила в социальной сети видео с вершины. Больше туристка на связь не выходила.
Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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