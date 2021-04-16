К пилотному проекту ASHYQ присоединилась Акмолинская область

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - К пилотному проекту ASHYQ присоединилась и Акмолинская область. Об этом сообщили в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мобильное приложение ASHYQ было разработано для контроля эпидемиологической ситуации в стране. С его помощью при входе в общественные места будет определяться статус посетителя.

Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Айнагуль Мусина и заместитель руководителя департамента Сауле Садвакасова в числе первых установили на телефон это мобильное приложение и даже сумели его оценить.

«Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Республики Казахстан № 13 от 14 апреля 2021 года, к пилотному проекту ASHYQ присоединилась и Акмолинская область. Приложение интегрировано с общей базой ПЦР, что позволяет точно определить статус физического лица, относится ли он к категории контактных или заболевших», - пояснила А.Мусина.

Как объяснили в ведомстве, суть работы приложения в том, что каждому субъекту предпринимательства присваивается собственный QR-код (каждому входу в помещение, если входов несколько – код присваивается каждому из них). Посетители скачивают приложение и при сканировании QR-кода на входе в помещение определяется их статус по уровню опасности в качестве носителя инфекции.

«Всего предусмотрено четыре статуса для физических лиц: красный, желтый, синий и зеленый. Красный статус обозначает ограничение передвижения, соблюдение строгого режима домашней изоляции для лиц, находящихся на амбулаторном наблюдении. Желтый - частичное ограничение передвижения – пользователь обозначен в базе данных ПЦР как контактный: разрешены посещения продуктовых и хозяйственных магазинов, аптек не далее 500 метров от места, где пациент соблюдает режим домашней изоляции. Для синего статуса нет ограничений в передвижении, кроме мест, где ПЦР является обязательным. Зеленый статус обозначает, что ограничений в передвижении нет, и данный пользователь обозначен в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на COVID. Использование приложения ASHYQ не освобождает субъектов предпринимательства от соблюдения санитарных норм. Но при этом риски заражения от посетителей становятся минимальными», - пояснили в ведомстве.

Напомним, приложение «Аshyq» уже запущено в городах Алматы, Нур-Султане и Караганде на объектах, чья деятельность уже разрешена, но ограничена в зависимости от зоны эпидемиологического риска.







