+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 2 °С
USD 430.43 EUR 486.39
RUB 5.87 CNY 67.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

К ответственности привлечены водители-участники ДТП в Туркестане

20 Ноября 2021 17:02
Поделиться:
К ответственности привлечены водители-участники ДТП в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Водителей, причастных к дорожно-транспортному происшествию, привлекли к ответственности в Туркестане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Туркестанской области.

Новости по теме
Задержан закладчик «синтетики» в подъезде жилого дома в Нур-Султане
Серийный вор и мошенник в одном лице задержан в Алматы Автоугонщик с поличным задержан в Алматы 32-летний акмолинец обворовывал магазины техники в Алматы

В Туркестане около 01:30 ночи произошло дорожно-транспортное происшествие. Установлено, что автомобиль марки «Lеxus RX 300» двигался по полосе общественного транспорта в направлении Шымкента. Также по второй полосе в том же направлении двигался автомобиль «Toyota camry», который сразу же свернул с проезжей части направо, в результате чего произошло столкновение с «Lexus».

По данному факту в отношении водителя «Toyota camry» составлен административный протокол по ч. 1 ст. 610 КоАП РК «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества», а собранные материалы направили в суд.

Водителя «Lеxus RX 300» привлекли к административной ответственности за проезд по полосе общественного транспорта по ч. 2 ст. 601 КоАП РК «Несоблюдение требований, указанных дорожными знаками или разметкой на проезжей части дороги».

Кроме того, за использование мобильного телефона при управлении автотранспортом в отношении нарушителя составили протокол по ч. 2 ст. 591 УК РК «Использование водителем телефона либо радиостанции при управлении транспортным средством».

В свою очередь, полицейские Туркестанской области напоминают всем водителям о необходимости строго соблюдать правил дорожного движения.


Подписывайтесь на наш канал:

#Туркестанская область   #ДТП  
Поделиться:
Новости по теме
Задержан закладчик «синтетики» в подъезде жилого дома в Нур-Султане
Серийный вор и мошенник в одном лице задержан в Алматы
Автоугонщик с поличным задержан в Алматы
32-летний акмолинец обворовывал магазины техники в Алматы
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев посетил парк «Сосновый бор» в Алматы
2 Штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах Казахстана
3 Житель СКО лишился машины на иностранном учете из-за долгов владельца
4 Касым-Жомарт Токаев посетил «Alatau Creative Hub» в Алматы
5 Есть ли вспышка пневмонии и бронхита среди детей Актобе - ответ врачей
6 Построить завод кобальт-никелевой продукции планируют в Бескарагайском районе ВКО
Читайте также
Автоугонщик совершил ДТП и скрылся в Нур-Султане
На семь лет лишили прав пьяного водителя в Арыси
Касым-Жомарт Токаев посетил парк «Сосновый бор» в Алматы
Штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах Казахстана
Житель СКО лишился машины на иностранном учете из-за долгов владельца
Касым-Жомарт Токаев посетил «Alatau Creative Hub» в Алматы
Есть ли вспышка пневмонии и бронхита среди детей Актобе - ответ врачей
Построить завод кобальт-никелевой продукции планируют в Бескарагайском районе ВКО
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив