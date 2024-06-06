К отопительному сезону уже начали подготовку в Карагандинской области

В эту зиму Караганда вступит с третьим тепловыводом, который так необходим. Магистраль обеспечит качественным теплом новостройки Юго-Востока и разгрузит имеющиеся сети. Проект был разбит на несколько этапов. Все идет по плану, до завершения строительных работ осталось немного, передает корреспондент агентства Kazinform.

Трубопровод тянули от ТЭЦ-3 до Юго-Востока. Общая протяженность — 22 км.

Фото: акимат Карагандинской области

— На сегодняшний день уложено 20,8 км труб, насосные станции у нас собраны практически на 90 процентов. Остается одна ветка, мы ее завершим до августа. Затем проведём гидравлические испытания, технологическую наладку и уже в сентябре сдадим тепловывод в эксплуатацию, — говорит руководитель Отдела строительства Караганды Мурат Камалиев.

На двух теплоисточниках города запланированные ремонты идут в круглосуточном режиме. Энергетики работают в две смены. На ТЭЦ-3 капитально отремонтируют два котла и одну турбину.

Фото: акимат Карагандинской области

— На котлах заменим поверхности нагрева, подверженные постоянному воздействию высоких температур. Также подлежат замене узлы оборудования, отслужившие свой срок. Установим эмульгаторы третьего поколения, которые улучшат очистку дымовых газов. Такие же с прошлого года уже стоят на двух котлах, — рассказал генеральный директор ТОО «Караганда Энергоцентр» Флюр Гарипов.

По словам руководителя территориального департамента КАЭНК МЭ РК по Карагандинской области Ернара Хасенова, на котле № 5 предусмотрена полная замена аварийных участков. Это должно повысить его надежность.

Фото: акимат Карагандинской области

На втором котле в минувшем отопительном сезоне никаких проблем не возникало. Несмотря на это, его включили в плановый капитальный ремонт, как и положено, раз в четыре года.

На теплосетях в городе продолжаются гидравлические испытания для определения зон риска. Дефектные участки будут ремонтировать.

Фото: акимат Карагандинской области

В планах за лето заменить свыше 30 км теплосетей, из которых больше четверти магистральных.

Также должны отремонтировать 20 км водопроводных и 3 км канализационных сетей.