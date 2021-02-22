К обследованию пострадавшего от взрыва газа дома приступили стройкомпании Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Петропавловска Булат Жумабеков на брифинге сообщил о том, что началось обследование дома, пострадавшего от взрыва газа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам градоначальника, проводить обследование будут компании, имеющие соответствующие лицензии.

«Они определят, возможно ли восстановление, и какие работы нужно провести. Вечером мы собирали все коммунальные службы. Было принято решение, чтобы они проверили все свои сети. Только после техобследования шесть строительных компаний готовы приступить к работам. Здание 1971-го года постройки. В доме 103 комнаты. Люди будут находиться в общежитии, пока не будет завершено обследование и строительные работы. Мы уже знаем, сколько окон нужно поменять, сколько дверей выбило», - проинформировал Б.Жумабеков.

Аким города добавил, что владельцам квартир, пострадавшим от взрыва, выплатят из бюджета единовременную помощь в размере 100 МРП, что составляет 291 700 тенге. По словам Б.Жумабекова, есть предприниматели, которые готовы помочь пострадавшим.

Как выяснилось на брифинге, в Петропавловске из 1150 многоэтажных жилых домов 333 не имеют центрального газоснабжения. Среди них и бывшее общежитие по улице Интернациональной, 21. По словам начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Р.Камалова, из кафе вынесли семь газовых баллонов объемом 27 и 50 литров. В том числе взорвавшийся 27-литровый баллон, который вынесли из кухни кафе. Баллоны с газом эвакуировали и из комнат дома, где распространился огонь.

Напомним, 21 февраля в Петропавловске произошел взрыв газа в кафе, расположенном на первом этаже жилого дома. Два человека погибли: 24-летний мужчина скончался в реанимации, тело 21-летней девушки нашли позднее под завалами. Из дома эвакуировали 120 человек. Прокуратура области сообщила о возбуждении уголовного дела.

По данным на утро 22 февраля, трое пострадавших находятся в реанимации. На место ЧП выезжал аким области Кумар Аксакалов. Он подчеркнул, что ни один человек не останется без внимания.