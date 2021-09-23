К общим усилиям для обеспечения правопорядка призвал Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев озвучил обращение Президента РК Касым-Жомарта Токаева к участникам заседания Координационного совета Генеральных прокуроров государств участников СНГ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Искренне рад приветствовать вас в Казахстане. Координационный совет генеральных прокуроров стран СНГ является важной площадкой для изучения и имплементации лучших мировых практик в сфере защиты прав человека. Такой формат взаимодействия – это пример эффективного международного сотрудничества в правовой плоскости. На пространстве СНГ все более востребованными становятся общие усилия для обеспечения законности и правопорядка», - говорится в обращении Касым-Жомарта Токаева.

По словам Президента, в этих условиях координационный совет вносит весомый вклад в расширение партнерства и укрепление стабильности в регионе.

«Деятельность прокуратуры играет ключевую роль в эффективности всей правоохранительной системы, обеспечении верховенства права и равенства перед законом. Казахстан высоко оценивает многолетнее сотрудничество надзорных органов стран СНГ. Уверен, сегодня состоится плодотворное обсуждение актуальных опросов в этой области, будут обозначены новые приоритеты совместной работы. Желаю участникам заседания успехов и реализации всех поставленных задач», - заключил Глава государства.