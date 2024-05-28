РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:40, 28 Май 2024 | GMT +6

    К началу учебного года жилье должно быть передано пострадавшим от паводков — Канат Бозумбаев

    Канат Бозумбаев
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    В настоящее время по республике в результате паводков пострадали порядка 12 155 домов. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра РК Канат Бозумбаев на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — В настоящее время по республике в результате паводков пострадали порядка 12 155 домов, а также 18 321 дачных строений, из которых 5 353 дачных строений являются единственным жильем для пострадавших, — сказал Канат Бозумбаев.

    Вице-премьер отметил, что по состоянию на 28 мая по республике обследовано 15 093 (84%) домов и дачных строений, проведена оценка только по 11134 (64%).

    — Необходимо отметить, низкие темпы обследования в отдельных регионах. Кроме того, работа по техническому обследованию и оценке должна быть скоординирована и необходимо обеспечить все необходимые заключения в максимально короткие сроки, — подчеркнул Канат Бозумбаев.

    К примеру, как было озвучено, в Западно-Казахстанской области при 4 тыс. подтопленных домов обследовано 2176 (54%), проведена оценка по 770 домам. В Актюбинской области обследовано 3679 домов (73%), проведена оценка 1673 домов.

    — В этой связи обращаю внимание, на работу акиматов Атырауской, Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей, где практически завершены работы по обследованию и оценке пострадавших домов. При этом, согласно заключениям, в целом по стране более 9 тыс. домов подлежат восстановлению. 4 315 признаны аварийными. В связи с чем, регионами начато строительство 1847 домов и квартир, на вторичном рынке планируется приобрести 3417 квартир и домов. Здесь хочу обратить внимание акимов, что с учетом короткого строительного сезона работы не должны задерживаться, и к началу учебного года жилье должно быть передано пострадавшим, — резюмировал Канат Бозумбаев.

    Теги:
    Пострадавшие Компенсация Жилье Строительство Канат Бозумбаев Паводки в Казахстане Ущерб
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!