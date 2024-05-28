В настоящее время по республике в результате паводков пострадали порядка 12 155 домов. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра РК Канат Бозумбаев на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В настоящее время по республике в результате паводков пострадали порядка 12 155 домов, а также 18 321 дачных строений, из которых 5 353 дачных строений являются единственным жильем для пострадавших, — сказал Канат Бозумбаев.

Вице-премьер отметил, что по состоянию на 28 мая по республике обследовано 15 093 (84%) домов и дачных строений, проведена оценка только по 11134 (64%).

— Необходимо отметить, низкие темпы обследования в отдельных регионах. Кроме того, работа по техническому обследованию и оценке должна быть скоординирована и необходимо обеспечить все необходимые заключения в максимально короткие сроки, — подчеркнул Канат Бозумбаев.

К примеру, как было озвучено, в Западно-Казахстанской области при 4 тыс. подтопленных домов обследовано 2176 (54%), проведена оценка по 770 домам. В Актюбинской области обследовано 3679 домов (73%), проведена оценка 1673 домов.